Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα του Σαββάτου (11/10), έπειτα από φωτιά που ξέσπασε στην Παραλία Ζαράκων στην Εύβοια.

Στο σημείο έσπευσαν 54 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων από την 4η και 20η ΕΜΟΔΕ, και 18 οχήματα, ενώ για την κατάσβεσή της επιχειρούν επίσης επτά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Παράλληλα, συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Η φωτιά, λόγω των ισχυρών ανέμων, έχει πάρει επικίνδυνες διαστάσεις.

Η κατεύθυνση του μετώπου έχει αλλάξει, με τη φωτιά να κινείται πλέον προς τα Μεσοχώρια, ενώ στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνεμος δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστών.

Πηγές: evima.gr-eviaonline.gr