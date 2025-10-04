Στην εκρίζωση και καταστροφή πάνω από 5.000 δενδρυλλίων κάνναβης, σε χασισοφυτεία που είχε εντοπιστεί στις 18/9, προχώρησε χθες Παρασκευή (3/10), το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Λάρισας.

Επειδή ήταν αδύνατη η μεταφορά των ναρκωτικών από τους αστυνομικούς, καθώς η χασισοφυτεία απείχε 5 χλμ. από τον πλησιέστερο αγροτικό δρόμο, και επειδή δεν κατέστη δυνατό να έρθει ελικόπτερο, έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα εκρίζωση και καταστροφή τους επί τόπου!

Η καταστροφή πραγματοποιήθηκε παρουσία της Προϊσταμένης της Εισαγγελίας Λάρισας και χημικού υπαλλήλου της Περιφέρειας Θεσσαλίας, κατόπιν σχετικής άδειας του Δασάρχη.

Τα φυτά ραντίστηκαν και καταστράφηκαν με βιολογικό τρόπο.

Δείτε το βίντεο από τη διαδικασία καταστροφής των ναρκωτικών: