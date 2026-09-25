Ένας εκκωφαντικός κρότος και στην συνέχεια ένα τεράστιο σύννεφο καπνού κάλυψε στις 07.30 το πρωί της Παρασκευής 25/09 την οδό Λυσικράτους στο κέντρο της Αθήνας. Ακολούθησε η κατάρρευση ενός τριώροφου κτηρίου, όπου ακόμη βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση της Πυροσβεστικής και των διασωστών για τυχόν εγκλωβισμένους.

Δείτε στη «Ζούγκλα» βίντεο από την στιγμή της πρωινής έκρηξης, που αναστάτωσε ολόκληρο το κέντρο της Αθήνας:

Οι έρευνες των διασωστών στο σημείο συνεχίζονται καθώς υπάρχουν ασαφείς πληροφορίες για το αν υπήρχαν ένοικοι ακόμα ή όχι στον χώρο του διαμερίσματος με την βραχυχρόνια μίσθωση, που βρισκόταν στον πρώτο όροφο του κτηρίου, που σωριάστηκε σε συντρίμμια.

Δείτε εικόνες από παρακείμενα κτήρια, που υπέστησαν ζημιές από την έκρηξη: