Αποκλειστικό βίντεο του zougla.gr, καταγράφει τη στιγμή της μεταφοράς της 46χρονης Ελένης Αργυρίου στον αρμόδιο Εισαγγελέα, για εμπλοκή στη φονική επίθεση με τον εμπρησμό του υποκαταστήματος της Τράπεζας Marfin στις 5 Μαΐου 2010, που είχε στοιχίσει τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους. Η γυναίκα οδηγήθηκε ενώπιον των Εισαγγελικών Αρχών, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.

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Η μεταγωγή στην Αθήνα από την Βρετανία

Η κατηγορούμενη έφτασε στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση, συνοδευόμενη από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος («ελληνικό FBI»). Αφού πέρασε την νύχτα στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (ΓΑΔΑ), σήμερα μεταφέρθηκε στην Εισαγγελία για την εκτέλεση του διεθνούς εντάλματος σύλληψης και την παραπομπή της στην Ανακρίτρια, προκειμένου να απολογηθεί.

Βασικοί κατηγορούμενοι είναι οι δύο προφυλακισμένοι 42χρονοι

Η 46χρονη, όπως και οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν, φέρεται να ήταν μέλη ομάδας αντιεξουσιαστών, η οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία, εισήλθε οργανωμένα στις 5 Μαΐου 2010 στο υποκατάστημα της Marfin, όπου έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και μία έγκυος εργαζόμενη.

Εκείνη την ημέρα, κατά τη διάρκεια μαζικών διαδηλώσεων στο κέντρο της Αθήνας, άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους επιτέθηκαν στο υποκατάστημα της Marfin, στην οδό Σταδίου. Αφού έσπασαν τη γυάλινη πρόσοψη της Τράπεζας, πέταξαν στο εσωτερικό βόμβες μολότοφ, ενώ οι εργαζόμενοι που είχαν εγκλωβιστεί στο κτήριο καλούσαν σε βοήθεια.

Οι δύο 42χρονοι θεωρούνται οι βασικοί κατηγορούμενοι στην υπόθεση. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο ένας φέρεται να είχε τον συντονισμό της ομάδας και να έδωσε τις οδηγίες για την πραγματοποίηση της επίθεσης. Στον δεύτερο αποδίδεται καθοριστικός εκτελεστικός ρόλος, καθώς φέρεται να έσπασε την τζαμαρία του υποκαταστήματος, επιτρέποντας τη ρίψη των βομβών μολότοφ που προκάλεσαν τη φονική πυρκαγιά.

Αμφότεροι οι κατηγορούμενοι κρατούνται σήμερα στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου.

Η δήλωση της 46χρονης Ελένης Αργυρίου στην «Ζούγκλα»