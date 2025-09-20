Σοβαρό αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή του Ξηροπόταμου, στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Σβάιτσερ και Ιασίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24.gr, ένας Παλαιστίνιος επιτέθηκε με μαχαίρι σε ομοεθνή του, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στο στήθος και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή με… ηλεκτρικό πατίνι, ενώ μέχρι αυτή την ώρα αναζητείται από τις Αρχές.

Δείτε το βίντεο που παρουσιάζει το Creta24.gr, με το θύμα να είναι τυλιγμένο με μια κουβέρτα ελάχιστα λεπτά μετά την επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε, με τους γείτονες να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες.

Λίγο αργότερα έκαναν την εμφάνιση τους άνδρες της αστυνομίας και κατόπιν το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Δείτε το βίντεο:

Αυτόπτες μάρτυρες άκουσαν φωνές, βγήκαν από τα σπίτια τους και αντίκρυσαν τους δύο Παλαιστίνιους να έρχονται στα χέρια και ο ένας να τον τραυματίζει σοβαρά.

Το θύμα μεταφέρθηκε αρχικά στο Βενιζέλειο σε κρίσιμη κατάσταση, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του στην αγγειοχειρουργική κλινική του ΠΑΓΝΗ.