Κατέκλυσαν το λιμάνι του Πειραιά σήμερα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, οι ψαράδες. Από νωρίς το πρωί, οι αλιείς προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό της πύλης Ε1 του Λιμένα, στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας που πραγματοποιεί ο κλάδος από την 1η του μηνός.

Οι ψαράδες έχουν ζητήσει συνάντηση με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια με σκοπό να του παρουσιάσουν αναλυτικά τα θέματα πους τους απασχολούν.

Κρούουν τον κώδωνα κινδύνου για το δυσβάσταχτο ενεργειακό κόστος, τις ανατιμήσεις στον εξοπλισμό, τις επιπτώσεις από το φυτοπλαγκτόν, αλλά και τους περιορισμούς που φέρνουν τα θαλάσσια πάρκα.

Βίντεο από τον αποκλεισμό του λιμανιού στον Πειραιά:

Μητσοτάκης: «Εργαζόμαστε για να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των αλιέων»

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σήμερα, Δευτέρα κατά τις κοινές δηλώσεις που έκανε με τον Πρόεδρο της Λιθουανίας στο Μέγαρο Μαξίμου, μίλησε συγκεκριμένα για τους ψαράδες.

«Θα σταθούμε δίπλα στην κοινωνία και σε όλες τις ομάδες οι οποίες δοκιμάζονται όχι μόνο στους πολίτες. Ξέρω, ότι τώρα έχουμε ένα πρόβλημα με τους αλιείς μας. Εργαζόμαστε ήδη για να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και να τους δώσουμε μία πρόσθετη οικονομική βοήθεια».

Τα οικονομικά και θεσμικά αιτήματα των ψαράδων