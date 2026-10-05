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Κατέκλυσαν το λιμάνι του Πειραιά σήμερα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, οι ψαράδες. Από νωρίς το πρωί, οι αλιείς προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό της πύλης Ε1 του Λιμένα, στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας που πραγματοποιεί ο κλάδος από την 1η του μηνός.
Οι ψαράδες έχουν ζητήσει συνάντηση με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια με σκοπό να του παρουσιάσουν αναλυτικά τα θέματα πους τους απασχολούν.
Κρούουν τον κώδωνα κινδύνου για το δυσβάσταχτο ενεργειακό κόστος, τις ανατιμήσεις στον εξοπλισμό, τις επιπτώσεις από το φυτοπλαγκτόν, αλλά και τους περιορισμούς που φέρνουν τα θαλάσσια πάρκα.
Βίντεο από τον αποκλεισμό του λιμανιού στον Πειραιά:
Μητσοτάκης: «Εργαζόμαστε για να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των αλιέων»
Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σήμερα, Δευτέρα κατά τις κοινές δηλώσεις που έκανε με τον Πρόεδρο της Λιθουανίας στο Μέγαρο Μαξίμου, μίλησε συγκεκριμένα για τους ψαράδες.
«Θα σταθούμε δίπλα στην κοινωνία και σε όλες τις ομάδες οι οποίες δοκιμάζονται όχι μόνο στους πολίτες. Ξέρω, ότι τώρα έχουμε ένα πρόβλημα με τους αλιείς μας. Εργαζόμαστε ήδη για να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και να τους δώσουμε μία πρόσθετη οικονομική βοήθεια».
Τα οικονομικά και θεσμικά αιτήματα των ψαράδων
- Άμεση καταβολή αποζημιώσεων από τα κονδύλια που έχουν εγκριθεί και διατεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
- Επιδότηση στο ναυτιλιακό πετρέλαιο για τη συγκράτηση του αυξημένου ενεργειακού κόστους.
- Μέτρα αντιμετώπισης για τις μεγάλες ανατιμήσεις στα αλιευτικά εργαλεία και τον απαραίτητο εξοπλισμό, όπως δίχτυα, σχοινιά και κιβώτια φελιζόλ.
- Θεσμικό ρόλο και ουσιαστικό λόγο στον σχεδιασμό των νέων θαλάσσιων πάρκων, ώστε να μην περιοριστούν δραματικά τα αλιευτικά πεδία και να μην τεθεί σε κίνδυνο η άσκηση της βιοποριστικής τους δραστηριότητας.
- Λήψη έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της έξαρσης του φυτοπλαγκτού, το οποίο προκαλεί σοβαρές φθορές στον εξοπλισμό και πρόσθετα εμπόδια στην αλιεία.