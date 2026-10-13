Ξεφόρτωναν από την καρότσα του αγροτικού αυτοκινήτου ένα σωρό απόβλητα στην περιοχή του Βοτανικού, αδιαφορώντας για την μόλυνση στο περιβάλλον που προκαλούν.

Το βίντεο με τους δύο άνδρες να πετούν μπάζα από την καρότσα του οχήματός τους:

Η επικίνδυνη καταδίωξη από την ΕΛ.ΑΣ.

Όταν αστυνομικοί θέλησαν να τους σταματήσουν, ο 37χρονος οδηγός και ο 17χρονος συνεργός του δεν συμμορφώθηκαν στις υποδείξεις τους, πραγματοποιούσαν επικίνδυνους ελιγμούς, κινούμενοι αντίθετα σε μονόδρομο και επιχείρησαν να διαφύγουν με όχημα, αναπτύσσοντας ταχύτητα ενώ παραβίασε επανειλημμένα πινακίδες STOP.

Τελικά όμως αστυνομικοί της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων κατάφεραν να συλλάβουν τα δύο άτομα στην οδό Κωνσταντινουπόλεως και διαπίστωσαν ότι ο «17χρονος καθ’ όλη τη διάρκεια παρέμεινε στην καρότσα του οχήματος, εκτεθειμένος σε άμεσο κίνδυνο».

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απόρριψη στερεών αποβλήτων ενώ σε βάρος του 37χρονου οδηγού βεβαιώθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.340 ευρώ.