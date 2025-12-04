Σε έναν αναβαθμισμένο και σύγχρονο αυτοκινητόδρομο θα κινούνται από σήμερα το μεσημέρι οι οδηγοί στην Πατρών–Πύργου, καθώς παραδόθηκαν και το τελευταίο τμήμα του έργου.

Μετά τα πρωινά εγκαίνια του νέου κομματιού μήκους 10 χιλιομέτρων, από την έξοδο της Πάτρας μέχρι τα Καμίνια, ο δρόμος ανοίγει στην κυκλοφορία, σηματοδοτώντας μια ιστορική στιγμή για τη Δυτική Πελοπόννησο.

Δείτε τα αποκλειστικά εναέρια βίντεο της «Ζούγκλας»:

Με την ολοκλήρωση του άξονα, η Ολυμπία Οδός φτάνει πλέον τα 277 χιλιόμετρα και αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο αυτοκινητόδρομο της χώρας.

Ένα έργο που χρειάστηκε σχεδόν 18 χρόνια για να ξεπεράσει εμπόδια και καθυστερήσεις, ικανοποιεί επιτέλους ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων Αχαΐας και Ηλείας, οι οποίοι επί δεκαετίες μετακινούνταν σε έναν δρόμο με υψηλή επικινδυνότητα.