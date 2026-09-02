Λήξη για τον συναγερμό που σήμανε στις αστυνομικές αρχές γύρω στις 12:00 το μεσημέρι της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου, μετά τον εντοπισμό ενός ύποπτου αντικειμένου στην καρδιά της Αθήνας.

Το αντικείμενο, εντοπίστηκε έξω από υποκατάστημα της Alpha Bank στην οδό Φιλελλήνων, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ.

Στο σημείο έσπευσαν εξειδικευμένα στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), ενώ στην περιοχή βρίσκονται σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Στο σημείο σημειώθηκε ελεγχόμενη έκρηξη, ενώ το περιεχόμενο του κουτιού ήταν κομμάτια ξύλου.

Βίντεο από το σημείο που εντοπίστηκε το αντικείμενο:

Στο σημείο το ΤΕΕΜ – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Αμέσως μετά την ειδοποίηση, η περιοχή αποκλείστηκε από αστυνομικές δυνάμεις για λόγους ασφαλείας, ενώ στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).

Λόγω της επιχείρησης των αρχών, η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιμετρικά της οδού Φιλελλήνων, με την κίνηση των οχημάτων να εκτρέπεται σε παρακείμενες οδούς.

Συγκεκριμένα πραγματοποιούνται εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων:

1) στην οδό Σταδίου από το ύψος της οδού Αμερικής,

2) στην οδό Β. Γεωργίου α’ από το ύψος της Λ. Αμαλίας,

3) στην οδό Φιλελλήνων από το ύψος της οδού Μητροπόλεως και

4) στην οδό Ξενοφώντος από το ύψος της Λ. Αμαλίας.