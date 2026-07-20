Σοκ προκαλεί το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας και αποτυπώνει τον άγριο ξυλοδαρμό μιας 15χρονης από ομάδας ανήλικων κοριτσιών, το βράδυ του Σαββάτου (18/7) στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Το επεισόδιο εκτυλίχτηκε στην οδό Εφέσου, όπου τρεις ανήλικες είχαν δώσει ραντεβού με το 15χρονο θύμα με την πρόφαση να «λύσουν» τις διαφορές τους.

Τα πλάνα του βίντεο είναι αποκαλυπτικά της αγριότητας. Η 15χρονη φαίνεται να δέχεται αρχικά βροχή από γροθιές και κλωτσιές από ένα κορίτσι, ενώ λίγο αργότερα στη συμπλοκή μπαίνει και δεύτερη ανήλικη.

Η κατάσταση ξεφεύγει όταν το θύμα πέφτει στο έδαφος. Μία από τις επιτιθέμενες την ακινητοποιεί, κρατώντας την από το κεφάλι και αρχίζει να της καταφέρνει αλλεπάλληλες μπουνιές. Καθ’ όλη τη διάρκεια της επίθεσης, άλλα κορίτσια παρακολουθούν το σκηνικό από απόσταση, χωρίς να επεμβαίνουν. Τη βιαιότητα σταμάτησαν τελικά δύο άνδρες, οι οποίοι μπήκαν στη μέση και κατάφεραν να χωρίσουν τις ανήλικες.

Προσοχή, ακολουθούν σκληρές εικόνες:

Η καταγραφή και οι συλλήψεις

Την ώρα του ξυλοδαρμού, μία άλλη 15χρονη κατέγραφε το βίαιο περιστατικό με το κινητό της τηλέφωνο, ενώ φέρεται παράλληλα να ενθάρρυνε τα κορίτσια που χτυπούσαν το θύμα.

Το πρωί της Δευτέρας (20/7), δύο από τις εμπλεκόμενες (η 14χρονη που συμμετείχε στον ξυλοδαρμό και η 15χρονη που τραβούσε το βίντεο) οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα. Τα δύο κορίτσια είχαν περάσει το βράδυ της Κυριακής στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου.

Αντίθετα, οι γονείς τους, που αρχικά είχαν επίσης συλληφθεί για παραμέληση εποπτείας, αφέθηκαν ελεύθεροι. Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν την 16χρονη που φέρεται να συμμετείχε επίσης στην επίθεση, καθώς δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Στο νοσοκομείο το θύμα

Μετά την άγρια επίθεση, η 15χρονη μεταφέρθηκε για προληπτικές εξετάσεις στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, από όπου αποχώρησε λίγο αργότερα. Αξίζει να σημειωθεί πως οι ίδιοι οι γιατροί του νοσοκομείου ήταν εκείνοι που ενημέρωσαν την Αστυνομία για το περιστατικό.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Γραφείο Προστασίας Ανηλίκων, το οποίο έχει ήδη προχωρήσει στην κατάσχεση των κινητών τηλεφώνων των εμπλεκόμενων κοριτσιών.