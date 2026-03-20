Χειροπέδες πέρασαν οι Αρχές, το βράδυ της περασμένης Τρίτης (17/03) σε έναν 39χρονο και την 47χρονη συνεργό του για διαρρήξεις στα Νότια Προάστια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης έκριναν ένα όχημα ως ύποπτο και έπειτα από έλεγχο, εντόπισαν πλήθος κοσμημάτων και προϊόντων καθώς και το χρηματικό ποσό των 920 ευρώ.

Στη συνέχεια, συνέλαβαν τον 39χρονο και τη φίλη του και τους οδήγησαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής.

Εκεί αστυνομικοί μετά από προανάκριση ταυτοποίησαν τον 39χρονο ως δράστη 21 περιπτώσεων κλοπών από καταστήματα σε περιοχές των Νοτίων Προαστίων όπου άλλοτε παραβίαζε περίτεχνα την κεντρική πόρτα και άλλοτε έσπαγε τζαμαρίες προκειμένου να μπει στα καταστήματα και να αφαιρέσει χρηματικά ποσά, ηλεκτρονικές συσκευές και αντικείμενα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την εγκληματική δράση του ο διαρρήκτης αποκόμισε χρηματικό ποσό που υπερβαίνει τα 7.400 ευρώ.

Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.