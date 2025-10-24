Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Βίντεο αποτυπώνει άνδρες των ΜΑΤ να απομακρύνουν έναν ηλικιωμένο, ο οποίος κρατάει ένα πλακάτ και προσπαθεί να περάσει από δίπλα τους και ανάμεσά τους, για να πάει στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Παρά το γεγονός ότι απλά περπατάει για να μεταβεί στο σημείο, ο αστυνομικός τον σπρώχνει κάτω από το πεζοδρόμιο.

Οι εικόνες αυτές έχουν προκαλέσει αντιδράσεις και ποικίλα σχόλια ενώ αποτελούν για ακόμη μια φορά το έναυσμα για το ξεκίνημα συζητήσεων, σχετικά με το που αρχίζει και που πρέπει να σταματά η παρέμβαση των αστυνομικών, σε διαδηλώσεις και πορείες.

Η συμπεριφορά των αστυνομικών στις διαδηλώσεις ρυθμίζεται από διάφορους νόμους και προεδρικά διατάγματα, με βασικό γνώμονα τη διατήρηση της τάξης και την προστασία των δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα της συγκέντρωσης, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 11 του Συντάγματος.

Βασικές αρχές και κανόνες – Δικαίωμα συγκέντρωσης:

Το άρθρο 11 του Συντάγματος κατοχυρώνει το δικαίωμα των Ελλήνων να συνέρχονται ήσυχα και χωρίς όπλα. Η αστυνομία μπορεί να παρίσταται μόνο στις δημόσιες συναθροίσεις.

Χρήση βίας:

Η χρήση βίας από την αστυνομία επιτρέπεται μόνο για την επιβολή του νόμου και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και όχι για αυθαίρετη δράση.

Μη βίαια μέσα:

Οι αστυνομικοί οφείλουν να χρησιμοποιούν κατά προτεραιότητα μη βίαια μέσα για την τήρηση και εφαρμογή του νόμου.

Δήλωση ιδιότητας:

Όταν ένας αστυνομικός επεμβαίνει, πρέπει να δηλώνει την ιδιότητά του, την ταυτότητά του και την Υπηρεσία του.

Απαγορεύσεις:

Απαγορεύεται η χρήση αποδεικτικών μέσων που έχουν αποκτηθεί κατά παράβαση των νόμιμων ορίων.

Καταστολή:

Η χρήση χημικών ή άλλων μέσων αποτροπής πρέπει να είναι εντός των νόμιμων ορίων και όχι αυθαίρετη.

Συμπεριφορά και συνέπειες:

Η υπέρβαση των νόμιμων ορίων από αστυνομικούς, όπως η απρόκλητη άσκηση βίας, μπορεί να συνιστά επικίνδυνο φαινόμενο και να επισύρει νομικές συνέπειες.

Νομοθεσία

Προεδρικά Διατάγματα:

Τα Π.Δ. 538/1989, 141/1991 και 254/2004 ρυθμίζουν τις αρμοδιότητες των αστυνομικών Αρχών και την συμπεριφορά τους. Το Π.Δ. 254/2004, ειδικότερα, ορίζει ότι οι αστυνομικοί πρέπει να χρησιμοποιούν κατά προτεραιότητα μη βίαια μέσα και να δηλώνουν την ιδιότητά τους.

Νόμος 4703/2020:

Αφορά τις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και άλλες διατάξεις, και θέτει τους κανόνες για τη διεξαγωγή τους.

Νόμος 5187/2025:

Επικαιροποιημένη νομοθεσία που μπορεί να περιέχει επιπρόσθετες διατάξεις.

Πηγή: Flash