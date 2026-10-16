Σοκ προκαλεί το βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στη δημοσιότητα και αποτυπώνει την άγρια επίθεση και ληστεία σε βάρος ηλικιωμένου άνδρα στον Άγιο Παντελεήμονα.

Το χρονικό της επίθεσης στη Λεωφόρο Ιωνίας

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες Πέμπτη 15 Οκτωβρίου στις 17:25, επί της λεωφόρου Ιωνίας, κοντά στη συμβολή της με την οδό Αγίου Μελετίου και την πλατεία Θυμαρακίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι δράστες εκφόβισαν τον ηλικιωμένο απειλώντας τον με μια σιδερένια βέργα μήκους περίπου ενάμιση μέτρου, τον χτύπησαν στο πρόσωπο και του άρπαξαν τον σταυρό που φορούσε στον λαιμό, προτού τραπούν σε φυγή.

Το βίντεο που δείχνει την επίθεση των ληστών στον ηλικιωμένο:

Η συγκεκριμένη επίθεση εντείνει την ανησυχία, καθώς καταγράφεται αύξηση των καταγγελιών για αντίστοιχα βίαια περιστατικά στην ευρύτερη περιοχή.