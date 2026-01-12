Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας δείχνει την 16χρονη Λόρα, η οποία αγνοείται από το πρωί της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου, περίπου στις 7:30, λίγο μετά την αναχώρησή της από το σπίτι της στην περιοχή του Ρίου.

Στο βίντεο φαίνεται ένας ευτραφής άνδρας περίπου 60 ετών, με άσπρα μαλλιά, να κρατάει ένα κινητό, ενώ σκύβει προς την 16χρονη. Το κορίτσι είναι ντυμένο ζεστά και κρατάει τη σχολική της τσάντα. Δίπλα τους υπάρχει και μία ακόμα ανήλικη, με τον άνδρα να φαίνεται να της δείχνει κάτι. Ο άνδρας φοράει γυαλιά ηλίου και μπουφάν.

Σύμφωνα με τον οδηγό ταξί που μίλησε στον Alpha, παρέλαβε τη Λόρα από το Ρίο και την μετέφερε στην περιοχή Ζωγράφου στην Αθήνα.

Όπως ανέφερε:

«Την πήρα από το ραδιοταξί. Η κοπέλα μπήκε στο αυτοκίνητο χωρίς να μιλήσουμε καθόλου σε όλη τη διαδρομή. Είχα πάρει κλήση να την πάω από το Ρίο στην Αθήνα».

Την ημέρα της εξαφάνισης, η 16χρονη φορούσε μπλε μπουφάν, μαύρο τζιν παντελόνι, μαύρα αθλητικά με λευκές ρίγες και είχε μαζί της γκρι σχολική τσάντα.

Η Λόρα ζει τα τελευταία τρία χρόνια στην Πάτρα. Οι γονείς της αντιλήφθηκαν την απουσία της το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, όταν δεν επέστρεψε στο σπίτι, και αμέσως σήμαναν συναγερμό στις Αρχές.

Η υπόθεση ερευνάται από την Αστυνομία, ενώ οι Αρχές καλούν όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει με τα αρμόδια Τμήματα.