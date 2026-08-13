«Άγιο» είχε ένας οδηγός μοτοσικλέτας σε επαρχιακό δρόμο, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα βυτιοφόρο που πραγματοποιούσε επικίνδυνη προσπέραση πάνω σε τυφλή στροφή, κινούμενο εντελώς στο αντίθετο ρεύμα.

Η σοκαριστική στιγμή καταγράφηκε από την κάμερα στο κράνος του αναβάτη, ο οποίος με έναν αστραπιαίο ελιγμό εκτός δρόμου, κατάφερε να αποφύγει τη μετωπική σύγκρουση και να σώσει τη ζωή του.

Η εγκληματική προσπέραση πάνω στη στροφή

Όπως αποτυπώνεται καθαρά στο υλικό που κατέγραψε η κάμερα του μοτοσικλετιστή, η μηχανή κινούνταν κανονικά στη λωρίδα της.

Πλησιάζοντας σε μια στροφή, όπου η ορατότητα είναι εξαιρετικά περιορισμένη, ο αναβάτης βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπος με το βαρύ όχημα.

Ο οδηγός του βυτιοφόρου επιχειρούσε προσπέραση σε εντελώς ακατάλληλο σημείο, έχοντας εισέλθει πλήρως στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, καταλαμβάνοντας όλο το πλάτος του οδοστρώματος.

Αστραπιαίος ελιγμός σωτηρίας – «Παραλίγο να πεθάνουμε»

Η ψυχραιμία και τα αντανακλαστικά του οδηγού της μηχανής αποδείχθηκαν σωτήρια. Συνειδητοποιώντας την άμεση απειλή, πραγματοποίησε ακαριαίο ελιγμό προς τα δεξιά, βγαίνοντας εκτός της λωρίδας του και πατώντας στην άκρη του δρόμου.

Το βυτιοφόρο πέρασε ξυστά από δίπλα του με μεγάλη ταχύτητα. Αμέσως μετά την αποφυγή της σύγκρουσης, ο σοκαρισμένος αναβάτης ακούγεται στο βίντεο να λέει έντρομος:

«Πω πω πω, τι κάνει ρε. Παραλίγο να πεθάνουμε».

Το συμβάν αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τους τεράστιους κινδύνους που εγκυμονεί η ανεύθυνη οδήγηση και οι αντικανονικές προσπεράσεις σε επικίνδυνα σημεία του επαρχιακού δικτύου.