Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, συνελήφθη 62χρονος, εις βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης, για παράνομη υλοτομία-μεταφορά κακουργηματικού χαρακτήρα και παράβαση του Νόμου για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες (25-09-2025), με τη συνδρομή του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας και του Γραφείου μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, και ο 62χρονος εντοπίσθηκε και συνελήφθη στην κατοικία του, σε περιοχή του Δήμου Βόλβης.

Υπενθυμίζεται ότι ο 62χρονος άνδρας είχε συλληφθεί στις 16-09 επ’ αυτοφώρω μαζί με τον 65χρονο συνεργό του, να προβαίνουν σε παράνομη και ανεξέλεγκτη υλοτόμηση με σκοπό την εμπορία ξυλείας, με αποτέλεσμα την αποψίλωση της πλαγιάς του βουνού σε μεγάλη έκταση, την οικολογική καταστροφή και υποβάθμιση του δασικού περιβάλλοντος.

Σε έρευνα της οικίας του 62χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• (1) κινητό τηλέφωνο,

• (6) ανταλλακτικές αλυσίδες αλυσοπρίονου που χρησιμοποιούσαν για την παράνομη υλοτομία,

• (5) φακοί κεφαλής για χρήση κατά τις νυχτερινές ώρες και

• (1) πλήρης ανιχνευτής μετάλλων, χωρίς άδεια κατοχής από την αρμόδια Αρχή.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές.