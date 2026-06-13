Ένα βίντεο με σκηνές που θα μπορούσαν πολύ εύκολα να έχουν εξελιχθεί σε σοβαρό τροχαίο καταγράφηκε στη λεωφόρο Κηφισού, όταν γερανοφόρο όχημα που κινούνταν με τον βραχίονα σε σηκωμένη θέση προσέκρουσε σε υπερυψωμένη μεταλλική πινακίδα σήμανσης, προκαλώντας αναστάτωση και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο διερχόμενους οδηγούς.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε έναν από τους πιο επιβαρυμένους κυκλοφοριακά οδικούς άξονες της Αττικής, όπου η κίνηση είναι σχεδόν διαρκής και τα περιθώρια αντίδρασης για τους οδηγούς ιδιαίτερα περιορισμένα.

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το γερανοφόρο όχημα φαίνεται να κινείται κανονικά στη λωρίδα κυκλοφορίας, χωρίς ωστόσο ο χειριστής να έχει κατεβάσει πλήρως τον βραχίονα. Το αποτέλεσμα ήταν η βίαιη πρόσκρουση στη μεταλλική πινακίδα, η οποία αποκολλήθηκε εν μέρει και κατέληξε στο οδόστρωμα.

Η πτώση του μεταλλικού τμήματος προκάλεσε στιγμιαίο χάος στο σημείο, με οδηγούς να επιχειρούν ελιγμούς για να αποφύγουν τα συντρίμμια.

Πίσω από το γερανοφόρο κινούνταν μοτοσικλέτα με δύο επιβάτες, οι οποίοι βρέθηκαν κυριολεκτικά σε απόσταση ελάχιστων δευτερολέπτων από την πιθανή πρόσκρουση. Όπως αποτυπώνεται στο οπτικό υλικό, το πεσμένο τμήμα της πινακίδας προκάλεσε στιγμιαία αστάθεια στη μηχανή, χωρίς ωστόσο να υπάρξει πτώση.

Οι δύο αναβάτες κατάφεραν να κρατήσουν τον έλεγχο και να αποφύγουν τα χειρότερα, σε μια εξέλιξη που πολλοί περιγράφουν ως «οριακή».

Το βίντεο έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις στα social media, με χρήστες να επισημαίνουν την ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους σε οχήματα βαρέως τύπου που κινούνται σε αστικό ιστό, ειδικά σε δρόμους με αυξημένη κυκλοφορία όπως ο Κηφισός.

Παρότι από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί, το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά πόσο εύκολα μια στιγμιαία αμέλεια μπορεί να μετατραπεί σε σοβαρό τροχαίο συμβάν σε έναν από τους πιο «δύσκολους» δρόμους της χώρας.