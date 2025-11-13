Βίντεο ντοκουμέντο από την έφοδο των αστυνομικών της ειδικής ομάδας Ε.Κ.Α.Μ. σε «στέκια» και σπίτια των μελών της εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατταν απάτες και κλοπές σε βάρος πολιτών, με λεία πάνω από 7.600.000 ευρώ, δημοσιεύει η «Ζούγκλα».

Δείτε το βίντεο:

Υπογραμμίζεται ότι από το πρωί της Πέμπτης (13/11), είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, σε περιοχές της Αττικής, της Κορίνθου, καθώς και σε Κατάστημα Κράτησης, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες και κλοπές σε βάρος πολιτών.

Τα μέλη της σπείρας παρίσταναν ότι ήταν υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές και δημόσιοι λειτουργοί.

Μέχρι στιγμής, έχουν συλληφθεί 40 άτομα, καθώς έχει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή τους σε περισσότερες από 1.000 περιπτώσεις.

Το εκτιμώμενο παράνομο οικονομικό όφελος υπολογίζεται στα 7.600.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.

Π.Π.