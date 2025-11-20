Στα δικαστήρια της Ευελπίδων μεταφέρθηκε η γνωστή ηθοποιός Δήμητρα Ματσούκα, που συνελήφθη την νύχτα στην Βουλιαγμένη να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ, χωρίς πινακίδες και ενώ έτρεχε πολύ πάνω από το όριο ταχύτητας.

Δείτε εικόνα από την ίδια λίγο πριν οδηγηθεί στον εισαγγελέα:

Η σύζυγος του πρώην Ευρωβουλευτή και γνωστού επιχειρηματία Πέτρου Κόκκαλη, συνελήφθη τo βράδυ της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου, καθώς σε έλεγχο που της έγινε βρέθηκε να οδηγεί χωρίς δίπλωμα και να τρέχει με υπερβολική ταχύτητα .

Όλα έγιναν όταν τα ραντάρ της Τροχαίας «τσάκωσαν» το αυτοκίνητο της ηθοποιού να κινείται με υπερβολική ταχύτητα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ρεύμα προς Σούνιο.

Όταν της έκαναν σήμα να σταματήσει διαπίστωσαν ότι η ηθοποιός δεν είχε δίπλωμα αλλά και πινακίδες, καθώς της είχε αφαιρεθεί για άλλη παράβαση από τον Οκτώβριο.

Στη συνέχεια, η οδηγός υπεβλήθη σε αλκοτέστ όπου διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το όριο. Η μέτρηση έδειξε 0,38 όταν το όριο είναι 0,24.

Η γνωστή ηθοποιός βρίσκεται αυτή την ώρα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων για να περάσει από αυτόφωρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες η Δήμητρα Ματσούκα συνελήφθη και παραπέμπεται για «παράβαση του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα για Επικίνδυνη οδήγηση» και των αρ. 98,46 και 94 του Ν. 5209/25 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για «Στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης»,«Οδήγηση υπό την επήρεια μέθης» και «στέρηση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας».

Το ραντάρ ελέγχου ταχύτητας την εντόπισε στην οδό Αθηνάς, στο ύψος της συμβολής με την οδό Δανάης να κινείται με ταχύτητα (97) χλμ/ώρα, αντί του επιτρεπόμενου ορίου των (50) χλμ/ώρα, υπερβαίνοντας το ανώτατο όριο ταχύτητας κατά (47) χλμ/ώρα.

Στον τροχονομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η οδηγός δεν είχε άδεια ικανότητας οδήγησης, αφού της είχε αφαιρεθεί στις 10/10/2025 από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών και επίσης δεν είχε πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, οι οποίες αφαιρέθηκαν στις 16/11/2025 από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών.

Στον έλεγχο του αλκοτέστ που της έγινε, το ποσοστό που ήταν πάνω από το επιτρεπτό όριο του 0,24mg/l στην πρώτη μέτρηση ήταν 0,42mg/l και στην δεύτερη μέτρηση ήταν 0,38mg/l.

Είχε συλληφθεί και το 2018 για τροχαίο ατύχημα

Η σύλληψη της Δήμητρας Ματσούκα για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. δεν συμβαίνει για πρώτη φορά. Τον Μάρτιο του 2018, η ηθοποιός είχε προκαλέσει τροχαίο ατύχημα, πέφτοντας με το αυτοκίνητό της πάνω σε άλλο όχημα. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που είδαν τότε το περιστατικό, η Ματσούκα επιχείρησε να απομακρυνθεί από το σημείο με ελιγμούς, και την απέτρεψαν τελικά άλλοι οδηγοί. Μάλιστα, μαρτυρίες ανέφεραν πως προσπάθησε να εγκαταλείψει το όχημα και να φύγει με τα πόδια, αλλά εμποδίστηκε ξανά.

Όταν έφτασαν οι άνδρες της Τροχαίας, διαπίστωσαν ότι το αυτοκίνητο της ηθοποιού ήταν και ανασφάλιστο. Τότε της επιβλήθηκε πρόστιμο 500 ευρώ και της αφαιρέθηκαν το δίπλωμα και η άδεια κυκλοφορίας. Η Δήμητρα Ματσούκα είχε δηλώσει τότε πως είχε ξεχάσει να ανανεώσει την ασφάλεια, ενώ φαινόταν εμφανώς σοκαρισμένη από το συμβάν.