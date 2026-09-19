Εγκληματική οργάνωση που φέρεται να είχε ως βασική δραστηριότητα τις διαρρήξεις κατοικιών σε περιοχές της Αττικής εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου, συνελήφθησαν σε περιοχές της Αττικής τρία άτομα, με καταγωγή από τη Γεωργία, ενώ ακόμη πέντε μέλη της οργάνωσης ταυτοποιήθηκαν. Από αυτά, δύο βρίσκονται ήδη έγκλειστα σε σωφρονιστικά καταστήματα και τρία στο εξωτερικό.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 120.000 ευρώ.

Η έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων Ιδιοκτησίας ήταν πολύμηνη και βασίστηκε στην αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η οργάνωση είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025 και διέθετε συγκεκριμένη δομή, διακριτούς ρόλους και μεθοδολογία δράσης.

Έβαζαν στο στόχαστρο σπίτια και πολυκατοικίες

Τα μέλη της οργάνωσης φέρεται αρχικά να πραγματοποιούσαν βραδινές κατόψεις πολυκατοικιών, χρησιμοποιώντας είτε ενοικιαζόμενα οχήματα είτε αυτοκίνητα που ήταν δηλωμένα στα στοιχεία τρίτων.

Από την κατοικία του αρχηγικού μέλους ξεκινούσαν συνήθως χωρισμένοι σε δύο ομάδες, με στόχο να πραγματοποιούν περισσότερες από μία διαρρήξεις μέσα στην ίδια ημέρα.

Χαρακτηριστικά είναι τα δύο βίντεο που έχουν καταγραφεί κατά τη διάρκεια της δράσης τους και αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο κινούνταν και προσέγγιζαν τους στόχους τους.

Αφού εντόπιζαν τις κατοικίες που τους ενδιέφεραν, προσπαθούσαν να διαπιστώσουν αν οι ένοικοι απουσίαζαν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, φέρεται να χρησιμοποιούσαν ειδική σήμανση στις πόρτες, ώστε να ελέγχουν αν το σπίτι παρέμενε άδειο.

Οι διαρρήξεις πραγματοποιούνταν κυρίως τις βραδινές ώρες. Η πρόσβαση στα διαμερίσματα γινόταν με διαφορετικούς τρόπους, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις υπήρχε άτομο έξω από την πολυκατοικία που είχε αναλάβει ρόλο «τσιλιαδόρου».

Σe βίντεο καταγράφεται η κίνηση των μελών της ομάδας κατά την προσέγγιση ενός διαμερίσματος, ενώ στο δεύτερο αποτυπώνεται διαφορετικό περιστατικό από τη δράση τους, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο επιχειρούσαν να πραγματοποιήσουν τις διαρρήξεις.

Ιδιαίτερη δράση φέρεται να ανέπτυσσαν κατά τις περιόδους αργιών και διακοπών, όταν οι πιθανότητες απουσίας των ενοίκων ήταν μεγαλύτερες.

Μετά την είσοδό τους στα σπίτια, ερευνούσαν τους χώρους και αφαιρούσαν χρήματα, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αξίας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., διέθεταν παράλληλα δίκτυο πληροφόρησης για τον εντοπισμό κατοικιών που μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο. Μάλιστα, μία από τις εμπλεκόμενες φέρεται να εργαζόταν ως οικιακή βοηθός και, λόγω της πρόσβασής της σε πληροφορίες, να ενημέρωνε τα υπόλοιπα μέλη για σπίτια και περιόδους απουσίας των ενοίκων.

Είχαν «επιχειρησιακά» κινητά και έστελναν χρήματα στο εξωτερικό

Για τις επικοινωνίες τους χρησιμοποιούσαν, σύμφωνα με την έρευνα, ειδικά κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM, αλλά και τηλεφωνικές συνδέσεις που ήταν καταχωρισμένες σε στοιχεία τρίτων προσώπων.

Παράλληλα, φέρεται να διέθεταν γνώσεις σχετικά με διαφορετικούς τύπους κλειδιών και κλειδαριών, γεγονός που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τους επέτρεπε σε αρκετές περιπτώσεις να εισέρχονται σε διαμερίσματα χωρίς να αφήνουν εμφανή σημάδια παραβίασης.

Τα κέρδη από τις κλοπές μοιράζονταν μεταξύ τους, ενώ μέρος των χρημάτων χρησιμοποιούνταν για τις καθημερινές τους ανάγκες και για δικαστικά έξοδα σε περίπτωση σύλληψης κάποιου μέλους. Παράλληλα, χρηματικά ποσά διοχετεύονταν στο εξωτερικό.

Η οικονομική έρευνα αποκάλυψε ότι μέσω εταιρειών μεταφοράς χρημάτων είχαν αποσταλεί σε λογαριασμούς του εξωτερικού περίπου 76.000 ευρώ.

Οι ρόλοι των μελών της οργάνωσης

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα μέλη είχαν διακριτούς ρόλους.

Ο 37χρονος που φέρεται ως αρχηγικό μέλος είχε, σύμφωνα με τις Αρχές, τον συντονισμό της δράσης, επέλεγε περιοχές και στόχους και ενημερωνόταν για την εξέλιξη των διαρρήξεων. Παράλληλα, διατηρούσε επαφές με άτομα που βρίσκονταν στο εξωτερικό.

Ο 43χρονος φέρεται να είχε επίσης συντονιστικό και επιχειρησιακό ρόλο, συμμετέχοντας στις κατόψεις και στις διαρρήξεις. Όταν απουσίαζε το αρχηγικό μέλος, φέρεται να αναλάμβανε τον συντονισμό των υπολοίπων.

Ο 22χρονος συμμετείχε στην επιχειρησιακή δράση και σε ορισμένες περιπτώσεις είχε τον ρόλο του παρατηρητή, ελέγχοντας τον εξωτερικό χώρο και ενημερώνοντας τα υπόλοιπα μέλη για τυχόν παρουσία ενοίκων ή άλλων προσώπων.

Τα υπόλοιπα μέλη φέρεται να συμμετείχαν στην αναζήτηση στόχων, στις κατόψεις, στην προετοιμασία των διαρρήξεων και, ανάλογα με την περίπτωση, στην ίδια την τέλεση των κλοπών ή στην επιτήρηση του χώρου.

Παράλληλα, σύμφωνα με την έρευνα, στην οργάνωση εντάσσονταν και νέα πρόσωπα, τα οποία χρησιμοποιούνταν ως περιφερειακά μέλη κατά τη διάπραξη διαρρήξεων και κλοπών.

Ιδιαίτερο ρόλο φέρεται να είχε η 48χρονη, η οποία, σύμφωνα με την έρευνα, λόγω της εργασίας της ως οικιακή βοηθός είχε πρόσβαση σε πληροφορίες για συγκεκριμένες κατοικίες και για τις ώρες ή τις ημέρες απουσίας των ενοίκων.

Έστελναν χρήματα στο εξωτερικό

Περαιτέρω, από την οικονομική έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι δεν ασκούσαν σταθερή επαγγελματική δραστηριότητα ούτε διέθεταν σταθερή πηγή εισοδήματος, χρησιμοποιώντας, σύμφωνα με τις Αρχές, τα έσοδα από την εγκληματική τους δράση για την κάλυψη των αναγκών διαβίωσής τους.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι μέσω εταιρειών μεταφοράς χρημάτων είχαν αποστείλει σε λογαριασμούς σε χώρα του εξωτερικού χρηματικά ποσά συνολικού ύψους περίπου 76.000 ευρώ.

23 διαρρήξεις στο μικροσκόπιο

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί συνολικά 23 περιπτώσεις διαρρήξεων, κλοπών και αποπειρών κλοπής.

Οι υποθέσεις αφορούν περιοχές όπως η Αγία Παρασκευή, το Παλαιό Φάληρο, το Χαλάνδρι, η Νέα Ιωνία, το Γαλάτσι, η Αθήνα, η Καλλιθέα, ο Ζωγράφου, τα Πετράλωνα και το Παγκράτι.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ εξετάζεται η τυχόν εμπλοκή των μελών της οργάνωσης και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και στην κατοχή των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

πλήθος κοσμημάτων, χρυσαφικών και τιμαλφών,

πλήθος ρολογιών διαφόρων εταιρειών,

πλήθος επώνυμων τσαντών και γυαλιά ηλίου,

πλήθος κινητών τηλεφώνων και καρτών SIM,

πλήθος ψευδοκοσμημάτων,

πλήθος αρωμάτων,

πλήθος από φωτογραφικές μηχανές, βιντεοκάμερες, φακοί από φωτογραφικές μηχανές,

πλήθος φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, tablets και λοιπές ηλεκτρονικές συσκευές,

σετ από ασημίζοντα μαχαιροπίρουνα με πληθώρα σχεδίων στη λαβή τους,

σετ επάργυρων μαχαιροπίρουνων,

-6- ασημίζουσες και χρυσίζουσες θρησκευτικές εικόνες,

-2- παιχνιδοκονσόλες και -14- ηλεκτρονικά παιχνίδια,

κασετίνα με -40- πένες γραφής,

-1300- ευρώ από κουμπαρά,

πλήθος διαρρηκτών εργαλείων,

πλήθος κλειδιών διαφόρων τύπων,

κάρτες και έγγραφα που σχετίζονται με υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων,

δελτία τυχερών παιχνιδιών και λοιπά αντικείμενα, η προέλευση των οποίων ερευνάται.

Επιπλέον, κατασχέθηκε όχημα ως μέσο που χρησιμοποιούνταν για τη διευκόλυνση της εγκληματικής τους δραστηριότητας.













Εκτιμάται ότι, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης από την εγκληματική τους δραστηριότητα υπερβαίνει τις 179.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει και κατά το παρελθόν για ομοειδή αδικήματα, ενώ σε βάρος τους έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι και έχουν εκτίσει ποινές κάθειρξης, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη εξακρίβωση του εύρους της εγκληματικής δραστηριότητας της οργάνωσης και της τυχόν εμπλοκής των μελών της σε άλλες αξιόποινες