Ένα ακόμη βίντεο από τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν την πτώση του πυροσβεστικού ελικοπτέρου τύπου BELL στην τεχνητή λίμνη Αώου το μεσημέρι της Πέμπτης (25/6), κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στα Γρεβενά, δόθηκε στη δημοσιότητα.

Σε αυτό απεικονίζεται ο πιλότος του ελικοπτέρου να βγαίνει στην επιφάνεια της θάλασσας και να κολυμπάει, έχοντας απεγκλωβιστεί μόνος του από την καμπίνα του ελικοπτέρου, λίγα μόλις λεπτά μετά την πτώση του στο νερό. Στη συνέχεια, βουτάει κάτω από την επιφάνεια της λίμνης, προκειμένου να ελέγξει την κατάσταση του σκάφους.

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