Ένα βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο Τούρκος διακινητής βούτηξε στη θάλασσα από το πλοίο που τον μετέφερε προς τη Λέσβο, προβλήθηκε από το δελτίο ειδήσεων του Αντέννα.

Επιβάτες του πλοίου της γραμμής Χίος – Λέσβος, τον είδαν και τράβηξαν βίντεο, ενώ μέλη του πληρώματος έστρεψαν επάνω του έναν προβολέα για να μη χάσουν επαφή μαζί του. Στο βάθος φαίνονται φώτα από στεριά, ωστόσο προκαλεί εντύπωση το πώς τον έχασαν από τα μάτια τους.

Υπό κράτηση οι 4 αστυνομικοί που ήταν στο πλοίο όταν πήδηξε στη θάλασσα ο Τούρκος κρατούμενος

Ο εισαγγελέας διέταξε την κράτηση των τεσσάρων αστυνομικών που ήταν παρόντες όταν διέφυγε ο κρατούμενος και πήδηξε στη θάλασσα (τρεις ειδικοί φρουροί και ένας υπαρχιφύλακας), άπαντες υπηρετούντες στη Διεύθυνση Μεταγωγών δικαστηρίων Αττικής και τη μεταγωγή τους απόψε 31/8 και ώρα 21:00. Οι αστυνομικοί κρατούνται στο κεντρικό λιμεναρχείο Μυτιλήνης, το οποίο διενεργεί την προανάκριση.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από τη Χίο προς τη Μυτιλήνη. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο κρατούμενος κοιμόταν στο πάτωμα του πλοίου, φρουρούμενος από τους αστυνομικούς, φορώντας πάντα χειροπέδες. Κάποια στιγμή ένας επιβάτης του πλοίου άνοιξε την πόρτα που οδηγεί προς το κατάστρωμα και με ταχύτητα ο κρατούμενος σηκώθηκε, έτρεξε προς τα έξω και έκανε βουτιά στα νερά του Αιγαίου. Οι αστυνομικοί ενημέρωσαν τον πλοίαρχο ο οποίος σταμάτησε το πλοίο και άρχισαν οι επί τόπου έρευνες για τον εντοπισμό του, όμως είχε γίνει άφαντος.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη με τη συνδρομή του Λιμενικού Σώματος, το οποίο διενεργεί και το προανακριτικό έργο, ενώ επιπλέον για την υπόθεση κινήθηκε η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία.

Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος κρατούμενος είχε συλληφθεί την 7η Ιουλίου 2025 από τις Λιμενικές Αρχές Λέσβου για υπόθεση διακίνησης μεταναστών στο νησί και είχε διαταχθεί η προσωρινή του κράτηση στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού. Η μεταγωγή του στη Μυτιλήνη πραγματοποιούνταν προκειμένου να παραστεί ενώπιον δικαστικής Αρχής.