Επίθεση με μαχαίρι δέχτηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, ένας μαθητής λυκείου, έξω από σχολικό συγκρότημα στον Άγιο Παντελεήμονα.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 14:00 επί της οδού Λέλας Καραγιάννη, έξω από το 41ο Λύκειο Αθηνών, όταν μια ομάδα 5-6 ατόμων επιτέθηκε με μαχαίρι karambit στον μαθητή για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Βίντεο – ντοκουμέντο από τη στιγμή της επίθεσης έφερε στη δημοσιότητα η ERT:

Πιο συγκεκριμένα, το 17χρονο θύμα, με καταγωγή από την Κούβα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», έχοντας δεχτεί χτύπημα στον δεξιό μηρό.

Τον νεαρό αγόρι εντόπισε καθηγητής, αιμόφυρτο, την ώρα που έβγαινε από το σχολείο. Αμέσως κάλεσε ασθενοφόρο και το «100», με τους αστυνομικούς να αναζητούν τους δράστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 17χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Τέλος, οι Αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, με σκοπό να ταυτοποιήσουν τους δράστες και να εξακριβώσουν την αιτία της επίθεσης. Παράλληλα, λαμβάνονται καταθέσεις από μαθητές και εκπαιδευτικούς.