Μια σειρά από βίντεο και εικόνων, δόθηκαν στη δημοσιότητα από χρήστες τωνsocial media και από τις δύο πλευρές του Αιγαίου, όπου και κατέγραψαν τη στιγμή του ισχυρού σεισμού τάξεως 5,8 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ που έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης 3/6, ανοικτά της Ρόδου.

Όπως μπορείτε να δείτε στα βίντεο, η δόνηση ήταν αρκετά ισχυρή και δικαιολογημένα επέφερε πανικό στον κόσμο.

A 5.8-magnitude earthquake struck the Dodecanese Islands-Turkey border. At least seven people were injured in Marmaris, Turkey, while trying to escape homes in panic. No serious damage reported.#Greece #deprem #σεισμός #sismo pic.twitter.com/kN61y6uMkn

— GeoTechWar (@geotechwar) June 3, 2025