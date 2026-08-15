Με επιτυχία και απολύτως κανέναν τραυματισμό ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης δέκα ατόμων—οκτώ τουριστών και δύο μελών πληρώματος—όταν το τουρκικής σημαίας ιστιοφόρο καταμαράν στο οποίο επέβαιναν άρχισε να εισρέει ύδατα και να βυθίζεται, στη θαλάσσια περιοχή δύο ναυτικά μίλια δυτικά της νήσου Φλέβες.

Υπό τον άμεσο συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στο σημείο κινητοποιήθηκαν ταχύτατα δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος από τον Σαρωνικό και τον Πειραιά, καθώς και το βοηθητικό σκάφος θαλαμηγού Opera, με σημαία Νήσων Κέιμαν.

Το βοηθητικό σκάφος της θαλαμηγού προσέγγισε πρώτο το ημιβυθισμένο καταμαράν, παρέλαβε με ασφάλεια όλους τους επιβαίνοντες και τους μετέφερε στη θαλαμηγό για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Στη συνέχεια, σκάφος του Λιμενικού παρέλαβε τους διασωθέντες και τους μεταφόρτωσε με ασφάλεια στη Μαρίνα της Βουλιαγμένης.

Όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, ενώ στην περιοχή του συμβάντος επικρατούσαν βόρειοι άνεμοι έντασης 5 μποφόρ.

Παράλληλα, οι αρμόδιες Αρχές κατέβαλαν προσπάθειες για να αποτραπεί η πλήρης βύθιση του σκάφους.

Ο πρόεδρος της ΠΕΠΙΕΘ, cpt Γιώργος Βάλλης, εξήρε την άμεση ανταπόκριση και τον επαγγελματισμό όλων όσων συμμετείχαν στην επιχείρηση, υπογραμμίζοντας πως το κύριο μέλημα παραμένει πάντα η προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Με αφορμή το περιστατικό, τόνισε ότι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες απαιτούν αυξημένη προσοχή και ετοιμότητα από όλους τους κυβερνήτες σκαφών, ανεξαρτήτως μεγέθους, καθώς η πρόληψη και η έγκαιρη αντίδραση αποδεικνύονται καθοριστικής σημασίας στη θάλασσα.