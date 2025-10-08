Η κάμερα ασφαλείας κατέγραψε έναν άνδρα ο οποίος προσποιούμενος τον πωλητή φυλλαδίων, μπήκε σε κατάστημα κοσμημάτων επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου στην Νέα Ιωνία, και απασχολώντας την ιδιοκτήτρια του καταστήματος με γρήγορες κινήσεις της άρπαξε το κινητό της κυριολεκτικά μπροστά στα μάτια της.

Στο αποκλειστικό βίντεο φαίνεται πως ο δράστης άφησε μερικά φυλλάδια πάνω στον πάγκο και ενώ την απασχολούσε μιλώντας της περί ανέμων και υδάτων, έκρυψε το κινητό κάτω από τα χαρτιά και το πήρε διακριτικά.

Η ιδιοκτήτρια, Βίλλυ Εμβαλωμένου, περιέγραψε το περιστατικό:

«Συνήθως το κινητό είναι στον πλαϊνό πάγκο, όμως εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στο κέντρο. Ο άνδρας είπε ότι πουλά δωρεάν φυλλάδια από κατάστημα της περιοχής. Προσπάθησα να τον αποφύγω, αλλά μέσα σε δευτερόλεπτα, κατεβάζοντας τα φυλλάδια, μου άρπαξε το κινητό».

Η απουσία του τηλεφώνου έγινε αντιληπτή πέντε λεπτά αργότερα, όταν η ιδιοκτήτρια προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον σύζυγό της. Κατά την κλήση από το σταθερό τηλέφωνο, το κινητό ήταν ήδη απενεργοποιημένο.

Άμεσα ενημερώθηκε η αστυνομία, η οποία κατέγραψε το συμβάν και εξετάζει το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.