Βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας αποτυπώνει τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο Πανόραμα Βούλας, τα ξημερώματα της Πέμπτης 25 Ιουνίου, όταν ένα αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες και, χωρίς οδηγό, άρχισε να κινείται ανεξέλεγκτα σε κατηφορικό δρόμο, προκαλώντας σοβαρές ζημιές και διακοπή ρεύματος.

Η ανεξέλεγκτη πορεία και η πρόσκρουση στην κολώνα

Σύμφωνα με το npress.gr, στα πλάνα που καταγράφηκαν, το όχημα εμφανίζεται να έχει ήδη μετατραπεί σε μια κινούμενη πύρινη σφαίρα, κατρακυλώντας χωρίς κανέναν έλεγχο στην κατηφόρα της οδού Δωδώνης, στην περιοχή του Πανοράματος Βούλας.

Σύμφωνα με το anatolika24.gr, η τρελή πορεία του οχήματος σταμάτησε λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, όταν το φλεγόμενο αυτοκίνητο προσέκρουσε με μεγάλη δύναμη πάνω σε μια ξύλινη κολόνα της ΔΕΗ, στη διασταύρωση με την οδό Δαρδανελλίων. Η σφοδρότητα της πρόσκρουσης προκάλεσε άμεση βλάβη στο δίκτυο, με αποτέλεσμα να σημειωθεί εκτεταμένη διακοπή της ηλεκτροδότησης σε μεγάλο τμήμα της γύρω περιοχής.

Το αυτοκίνητο φαίνεται πως τυλίχθηκε στις φλόγες λόγω μηχανικού ή ηλεκτρολογικού βραχυκυκλώματος ενώ βρισκόταν σε στάση. Στη συνέχεια, λόγω της φωτιάς, λύθηκε χειρόφρενο, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η ανεξέλεγκτη κατηφορική του πορεία.

Τα ακριβή και αίτια του συμβάντος διερευνώνται από τις αρχές.

Στο σημείο του συμβάντος έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, υδροφόρες της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.