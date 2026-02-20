Από θαύμα σώθηκε ένας νεαρός οδηγός, ο οποίος παραλίγο να χάσει τη ζωή του, όταν επιχείρησε να ανάψει τσιγάρο μέσα στο όχημα του και αυτό τυλίχτηκε στις φλόγες. Το περιστατικό σημειώθηκε σε κεντρικό δρόμο της Δάφνης και το περιστατικό κατέγραψε φίλος του, ο οποίος ήταν μαζί του.

Σύμφωνα με όσα περιγράφει στο βίντεο που ανάρτησε στα social media ο φίλος του, το αυτοκίντο ήταν εφοδιασμένο με σύστημα υγραερίου και για άγνωστο λόγο πήρε φωτιά. Το επικρατέστερο σενάριο είναι να υπήρχε διαρροή την οποία δεν αντιλήφθηκε ο οδηγός του και όταν άναψε τσιγάρο το όχημα άρπαξε φωτιά αφού προηγήθηκε έκρηξη.

«Είδα μια λάμψη και μετά μια τεράστια έκρηξη»

Ο φίλος του οδηγού αναφέρει ότι «πρώτα είδε τη λάμψη και μετά από τρία δευτερόλεπτα ακολούθησε ο θόρυβος της έκρηξης».

Δείτε το βίντεο:

Ο οδηγός κατάφερε να βγει άμεσα από το όχημα ενώ τα παράθυρα και οι πόρτες είχαν τιναχτεί από την πίεση. «Πετάχτηκε έξω και φώναζε “φωτιά, καίγομαι”», αναφέρει ο φίλος του, ο οποίος έσπευσε αμέσως να βοηθήσει. Βρήκε έναν πυροσβεστήρα αλλά το όχημα είχε λαμπαδιάσει, πρώτα στο πίσω μέρος που βρίσκεται το σύστημα υγραερίου και στη συνέχεια ολόκληρο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κάνει κάτι με τον πυροσβεστήρα.

Αφού έδωσε τις πρώτες βοήθειες στον φίλο του κάλεσε την πυροσβεστική και το ασθενοφόρο, τα οποία σύμφωνα με τον ίδιο έφτασαν πολύ γρήγορα.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου νοσηλεύεται με εγκαύματα στα χέρια και πλέον αναρρώνει. «Το παιδί είναι καλά, έχει καεί στα χέρια του. Θέλει ανάρρωση, καθώς δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί», λέει ο φίλος του στην ανάρτησή του.