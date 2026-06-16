Ο λαγοκέφαλος αποτελεί πλέον μόνιμο κάτοικο Ελλάδας, αφού τα καταγάλανα νερά μας έχουν γεμίσει από αυτά τα δηλητηριώδη και επικίνδυνα ψάρια.

Ένας νεαρός ψαράς από την Κρήτη πήγε με την βάρκα του ως την Γαύδο και έπιασε έναν λαγοκέφαλο. Σε βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο YouTube, μας δείχνει τι είναι ικανό αυτό το ψάρι να κάνει με τα κοφτερά του δόντια.

Δείτε τον λαγοκέφαλο που πιάστηκε στην Γαύδο:

Στο βίντεο, λοιπόν, που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, φαίνεται να έχει πιαστεί από το αγκίστρι του ψαρά, ο λαγοκέφαλος. Αρχικα, ο νεαρός μας δείχνει τα αιχμηρά δόντια του ψαριού, βάζοντας ένα σιδερένιο αντικείμενο στο στόμα του και εκείνο επιθετικά φαίνεται να το δαγκώνει.

Στη συνέχεια, ο ψαράς, επιχειρώντας να δείξει στους ακολούθους του πόσο ισχυρό είναι το δάγκωμα του ψαριού, βάζει στο στόμα του ένα τενεκεδένιο κουτάκι από αναψυκτικό, από το οποίο κόβει κομμάτι με περίσσεια ευκολία, γεγονός που δείχνει πόση ζημιά θα μπορούσε να κάνει σε έναν άνθρωπο.

Σε άλλο βίντεο που αναρτήθηκε στο YouTube, επίσης από ψαράδες, φαίνεται ο λαγοκέφαλος να κόβει σαν χαρτί αλουμινένιο κουτάκι ενεργειακού ποτού. Η ευκολία με την οποία κόβει το αλουμίνιο είναι εντυπωσιακή ενώ παράλληλα προκαλεί αναστάτωση στους πολίτες και στους τουρίστες που αναμένουν πως και πως να κάνουν τις βουτιές στους στις ελληνικές θάλασσες.

Δείτε το σχετικό βίντεο με το επικίνδυνο ψάρι να κόβει κομμάτια από αλουμινένιο κουτάκι:

Οδηγίες από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό – Τι να κάνετε σε περίπτωση που σας δαγκώσει λαγοκέφαλος

Ο Τομέας Υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συνιστά:

Άμεσο καθαρισμό του τραύματος με άφθονο τρεχούμενο καθαρό νερό και σαπούνι. Μην χρησιμοποιείτε τοπικά αντισηπτικά χωρίς οδηγία γιατρού.

Εφαρμόστε σταθερή πίεση με καθαρές γάζες ή πανί καθαρό. Αν η αιμορραγία είναι έντονη, διατηρήστε συνεχή πίεση πάνω στο τραύμα, κρατώντας το μέλος ψηλά.

Αναζητήστε οπωσδήποτε ιατρική βοήθεια, το τραύμα από το δάγκωμα, θα χρειαστεί εξειδικευμένη φροντίδα, αντιτετανικό ορό, ίσως κι ράμματα αν το τραύμα είναι βαθύ.

Σε περίπτωση που το περιστατικό συμβεί σε απομακρυσμένη περιοχή ή η αιμορραγία είναι έντονη, οι πολίτες θα πρέπει να καλέσουν άμεσα το ΕΚΑΒ (166) ή τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης (112), παρέχοντας τις κατάλληλες Πρώτες Βοήθειες μέχρι την άφιξη της εξειδικευμένης βοήθειας.

Δείτε βίντεο με τις οδηγίες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να δράσετε σε περίπτωση που έρθετε αντιμέτωποι με το δάγκωμα του λαγοκέφαλου:

Είναι επικίνδυνος ο λαγοκέφαλος;

Ο λαγοκέφαλος εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τις ελληνικές θάλασσες, με επιστήμονες να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου τόσο για το περιβάλλον όσο και για την ανθρώπινη υγεία. Το είδος, που έχει εισβάλει στη Μεσόγειο μέσω της Διώρυγας του Σουέζ, ευνοείται από τις συνθήκες που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή και επεκτείνει συνεχώς την παρουσία του στα ελληνικά νερά.

Λαγοκέφαλος (Lagocephalus sceleratus): Θεωρείται ο πιο θανάσιμος κίνδυνος καθώς περιέχει τη νευροτοξίνη τετροδοτοξίνη (TTX), η οποία μπορεί να προκαλέσει τον θάνατο σε όποιον τον καταναλώσει. Η τοξίνη βρίσκεται στο δέρμα, τα σπλάχνα, τις γονάδες και τα μάτια του ψαριού, ενώ δεν υπάρχει αντίδοτο, παρά μόνο υποστηρικτική αντιμετώπιση. Η κατανάλωσή του απαγορεύεται αυστηρά με ευρωπαϊκή νομοθεσία.