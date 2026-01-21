Στα λευκά ντύθηκε και ο Χορτιάτης. Από τις πρώτες ώρες της ημέρας, η χιονόπτωση κάλυψε δρόμους, στέγες και δέντρα, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό λευκό τοπίο.

Όπως ήταν αναμενόμενο, έκλεισε από το πρωί (21/10) για τους οδηγούς ο δρόμος Χορτιάτη – Αγίου Βασιλείου, λόγω της χιονόπτωσης στα ορεινά της Θεσσαλονίκης, ενώ στα υπόλοιπα σημεία του οδικού δικτύου του νομού η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά καθώς δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα.

Στο μεταξύ, την απόφαση να μην λειτουργήσουν, λόγω της χιονόπτωσης, τα σχολεία όλων των βαθμίδων στη δημοτική ενότητα Μυγδονίας (βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια και ΚΔΑΠ) έλαβε ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης, με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητριών και μαθητών. Κλειστά είναι και όλα τα σχολεία στο δήμο Λαγκαδά, ενώ στο υπόλοιπο πολεοδομικό συγκρότημα λειτουργούν κανονικά.

Σε αντίθεση με τους δρόμους της Θεσσαλονίκης, στη δυτική Μακεδονία η κυκλοφορία των οχημάτων, σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου, διεξάγεται μόνο με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή χιονολάστιχα, εξαιτίας των χιονοπτώσεων και του παγετού.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας, σε Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη και Φλώρινα είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός των αυτοκινήτων όλων των κατηγοριών με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, εφόσον τα οχήματα δεν φέρουν χιονολάστιχα.

Επιπλέον, από τα ξημερώματα, σε αρκετά σημεία των δρόμων της Δυτικής Μακεδονίας προσωρινά έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία παντός είδους βαρέων οχημάτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων και λεωφορείων.

Στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. « hellenicpolice.gr » υπάρχει ειδικό μπάνερ με συνεχή ενημέρωση για τα καιρικά φαινόμενα – διακοπές κυκλοφορίας – χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε όλη την επικράτεια, καθώς και συμβουλές οδικής ασφάλειας.