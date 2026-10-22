Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από τα πρώτα λεπτά μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (21/10) σε πολυκατοικία στον Κολωνό, αφήνοντας πίσω της τέσσερις τραυματίες.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε γύρω στις 16:00, όταν ένας αστυνομικός που έσπευσε στο σημείο για να ελέγξει μια ύποπτη τσάντα έπειτα από κλήση ενοίκου, πάτησε κατά λάθος τον πυροδοτικό μηχανισμό.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο του Mega αποτυπώνεται το μέγεθος της καταστροφής στο ισόγειο του κτηρίου, το οποίο έχει πνιγεί στους καπνούς και τα συντρίμμια. Ο ανθυπαστυνόμος διακρίνεται να σέρνεται έξω από την πολυκατοικία σε κατάσταση σοκ, με αιμόφυρτο πρόσωπο και σκισμένα ρούχα. Την ίδια στιγμή, μια ένοικος προσπαθεί να βγει περπατώντας ανάμεσα στα σπασμένα μάρμαρα, ενώ ένας άλλος πολίτης εμφανίζεται με πυροσβεστήρα στα χέρια μέσα στην αποπνικτική ατμόσφαιρα. Άλλο οπτικό υλικό καταγράφει τον ισχυρό κρότο και το τεράστιο σύννεφο σκόνης που προκάλεσε πανικό στους διερχόμενους.

Ο ανθυπαστυνόμος που δέχτηκε το μεγαλύτερο πλήγμα από το ωστικό κύμα μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα σε πρόσωπο, μάτια και σώμα. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και, σύμφωνα με τις ιατρικές εκτιμήσεις, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο. Ο δεύτερος αστυνομικός και οι δύο πολίτες που τραυματίστηκαν ελαφρύτερα διακομίστηκαν άμεσα, από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Μετά το περιστατικό, η περιοχή αποκλείστηκε από πυροτεχνουργούς του ΤΕΕΜ, οι οποίοι «χτένισαν» το κτήριο χωρίς να εντοπίσουν κάποιον επιπλέον μηχανισμό. Τα υπολείμματα των εκρηκτικών βρίσκονται ήδη στα εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής σύσταση και η συνδεσμολογία της βόμβας.