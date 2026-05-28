Βίντεο / Φωτογραφίες: Νίκος Χριστοφάκης

Ένα αυτοκίνητο τυλίχθηκε το πρωί της Πέμπτης (28/5) στις φλόγες στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της Γλυφάδας.

To όχημα βρισκόταν εν κινήσει, με κατεύθυνση προς τη Βούλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο όχημα επέβαινε μία γυναίκα, που αποβιβάστηκε έγκαιρα, χωρίς να αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα.

Δύο πυροσβεστικά οχήματα μετέβησαν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς, μαζί με δυνάμεις της αστυνομίας και της τροχαίας.

Η κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ρεύμα προς Βούλα.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες της «Ζούγκλας»:





