Ένα ιδιαίτερο και ανεξήγητο περιστατικό κατέγραψε το βράδυ της Τετάρτης (11/8) αναγνώστης της «Ζούγκλας», στρέφοντας το βλέμμα του στον νυχτερινό ουρανό της Αττικής.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία, η καταγραφή έγινε γύρω στις 21:00 από την περιοχή του Αγίου Στεφάνου. Το άγνωστης ταυτότητας αντικείμενο κινούνταν με σταθερή πορεία και κατεύθυνση από την Πάρνηθα προς την Πεντέλη, κινώντας αμέσως την περιέργεια του παρατηρητή.

Το φαινόμενο διήρκησε λίγα λεπτά, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν επρόκειτο για κάποιο drone, μετεωρολογικό αερόστατο ή άλλη εναέρια δραστηριότητα.

Το βίντεο με το άγνωστο αντικείμενο: