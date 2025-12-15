Σκηνές απείρου κάλλους στον Εύοσμο το πρωί της Δευτέρας 15/12, όπου μικρό αγριογούρουνο έκανε την εμφάνισή του στο κέντρο της πόλης και στο κατόπι του βρέθηκαν αστυνομικοί και υπάλληλοι της Δασικής Υπηρεσίας για να το απομακρύνουν από την κατοικημένη περιοχή.

Η ΕΡΤ δημοσιοποίησε βίντεο από την προσπάθεια των αστυνομικών, που κυνηγούσαν το άγριο ζώο, το οποίο έδειχνε αποπροσανατολισμένο και τρομαγμένο.

Η προσπάθεια ευοδώθηκε τελικά, όταν το ζώο εγκλωβίστηκε κοντά σε σχολικό συγκρότημα και οι υπάλληλοι της Δασικής Υπηρεσίας κατάφεραν να το βάλουν στο ειδικό κλουβί μεταφοράς.

Δείτε το βίντεο: