Στο στόχαστρο εμπρηστών βρέθηκε μια καφετέρια στην καρδιά της Νεμέας, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (19/7).

Η επίθεση εκδηλώθηκε μεταξύ 02:30 και 03:00 το πρωί, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Οι λεπτομέρειες της αποτρόπαιης πράξης ήρθαν στο φως, μέσα από οπτικό υλικό που μετέδωσε το korinthostv.gr.

Στο βίντεο διακρίνονται δύο άτομα, τα οποία είχαν φροντίσει να καλύψουν τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, να προσεγγίζουν τον χώρο επιβαίνοντας σε μια μοτοσικλέτα.

Αφού ακινητοποίησαν το όχημά τους, προσέγγισαν την πρόσοψη και περιέλουσαν την είσοδο με βενζίνη. Μάλιστα, δεν περιορίστηκαν στον εξωτερικό χώρο, αλλά φρόντισαν να περάσουν ποσότητα του εύφλεκτου υλικού και στο εσωτερικό του καταστήματος, εκμεταλλευόμενοι το κενό κάτω από την πόρτα.

Μόλις ολοκλήρωσαν την προετοιμασία, οι δράστες χρησιμοποίησαν έναν αναπτήρα για να προκαλέσουν την ανάφλεξη. Η φωτιά εκδηλώθηκε ακαριαία, ενώ οι ίδιοι ανέβηκαν ξανά στη μοτοσικλέτα και εξαφανίστηκαν με ταχύτητα προς άγνωστη κατεύθυνση, εκμεταλλευόμενοι το σκοτάδι.

Ακολουθεί το βίντεο με τους δράστες:

Περιορισμένες ζημιές αλλά σοβαρός κίνδυνος για τη γειτονιά

Η πυρκαγιά ευτυχώς δεν πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις, με αποτέλεσμα να μην καταστραφεί ολοσχερώς η επιχείρηση.

Ωστόσο, προκλήθηκαν σοβαρές υλικές φθορές στην κεντρική είσοδο και σε ένα μέρος του εσωτερικού χώρου.

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι το κατάστημα βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένη γειτονιά της Νεμέας, περιστοιχισμένο από σπίτια και άλλες εμπορικές δραστηριότητες.

Αν οι φλόγες είχαν επεκταθεί, θα μπορούσαν να είχαν απειληθεί ανθρώπινες ζωές και παρακείμενες περιουσίες.

Σε εξέλιξη οι έρευνες της Πυροσβεστικής

Την πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού έχει αναλάβει το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Οι αρχές συλλέγουν και αναλύουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, ενώ εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τα κίνητρα των δραστών, με σκοπό τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.