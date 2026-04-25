Η φύση έχει μνήμη και την διατηρεί. Κάπως έτσι φαίνεται, από ένστικτο και φυσική ροπή, ένα σμήνος από όμορφα, διαφόρων χρωμάτων, εντυπωσιακά φλαμίνγκο με πελώριο άνοιγμα φτερών, βρέθηκαν στην Αλυκή του Φιλιζίου και ο φακός απαθανάτισε τις μαγευτικές εικόνες.

Στον αλλοτινό σημαντικό υδροβιότοπο, ενδιαίτημα φυσικής ζωής κάποτε, που το χειμώνα γέμιζε νερό και το καλοκαίρι, όταν στέρευε, οι άνθρωποι συνέλεγαν αλάτι, τα αποδημητικά φλαμίνγκο στάθμευσαν, διατηρώντας τη μνήμη του φυσικού παραδείσου που η περιοχή ήταν στο παρελθόν και που σήμερα τείνουμε να ξεχάσουμε.

