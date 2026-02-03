Μια άκρως επικίνδυνη προσπέραση που κόβει την ανάσα έκανε ένας οδηγός νταλίκας σε δρόμο της Κρήτης, παραβιάζοντας τους κανόνες του ΚΟΚ.

Ο οδηγός έκανε την προσπέραση και από καθαρή τύχη αποφεύχθηκε η σύγκρουση.

Όπως φαίνεται και στο σχετικό βίντεο, ο οδηγός, την ώρα που κινούνταν στον δρόμο Μεσαράς-Ηρακλείου, νυχτερινή ώρα, προσπέρασε άλλη νταλίκα παραβιάζοντας την διπλή διαχωριστική γραμμή, λίγο πριν μπει στο τούνελ, ενώ λίγο πριν από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας ερχόταν ένα αυτοκίνητο.

Πηγή: patris.gr