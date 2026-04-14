Άγνωστοι πέταξαν το βράδυ της Ανάστασης μολότοφ και γκαζάκια μέσα στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου, με αποτέλεσμα να προκληθεί φωτιά στο προαύλιο.

Η «Ζούγκλα» φέρνει στη δημοσιότητα βίντεο από την στιγμή που οι μολότοφ και τα γκαζάκια πέφτουν κυριολεκτικά μέσα στο 5ο Δημοτικό, το οποίο προς στιγμήν τυλίγεται στις φλόγες.

Επίσης, σε φωτογραφίες που δημοσιεύει η «Ζούγκλα», φαίνονται οι ζημιές στους εξωτερικούς χώρους του σχολείου, ενώ διακρίνονται μπουκάλια με βενζίνη αλλά και γκαζάκια, τα οποία προφανώς χρησιμοποίησαν οι άγνωστοι για να φτιάξουν τις αυτοσχέδιες βόμβες»:

«Είχαμε ζητήσει έγκαιρα την προστασία του Σχολείου»

Η «Ζούγκλα» επικοινώνησε με την Πρόεδρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου Ιλίου, Δώρα Κρατημένου, η οποία κατήγγειλε ότι αν και ο Σύλλογος είχε ενημερώσει έγκαιρα τόσο την Αστυνομία και την Πυροσβεστική, όσο και τον Δήμο Ιλίου, δεν υπήρξε κανένα μέτρο προφύλαξης, με αποτέλεσμα οι δράστες να μπορέσουν να δράσουν ανενόχλητοι.

«Εκτός από την επισκευή των ζημιών, ζητάμε το αυτονόητο, να υπάρξει φύλαξη των σχολείων μας, τα οποία πληρώνουν όλοι οι φορολογούμενοι», είπε η κ. Κρατημένου στη «Ζούγκλα».

Ακόμη, η Πρόεδρος του Συλλόγου υπογράμμισε ότι σχεδόν κάθε χρόνο άγνωστοι πετούν μολότοφ και γκαζάκια στο σχολείο, ενώ το 2022 ο τότε Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου είχε δεχθεί επίθεση με μαχαίρι.