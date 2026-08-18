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Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που κατέγραψε ένας μοτοσικλετιστής και ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα. Στο βιντεοληπτικό υλικό καταγράφεται μία μαύρη Mercedes να κινείται ανάποδα στην Αθηνών – Κορίνθου, με την οδηγό να είναι μια ηλικιωμένη γυναίκα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 16 Αυγούστου, κοντά στην έξοδο της Μαγούλας στο ρεύμα προς Κόρινθο, προκαλώντας ανησυχία στους υπόλοιπους οδηγούς.

Βίντεο με την Mercedes να κινείται ανάποδα στο ρεύμα κυκλοφορίας:

Το βίντεο ανάρτησε ο χρήστης zenthereal_ στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, τονίζοντας ότι «από τύχη ζούμε».

Δεν έχει γίνει γνωστό για πόση ώρα, η γυναίκα οδηγούσε ανάποδα, ωστόσο, αναζητείται από τις Αρχές.