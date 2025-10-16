Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Δυναμική παρέμβαση στον Δήμο Παιανίας και συγκεκριμένα στον Τομέα Καθαριότητας του Δήμου, έκανε η αναρχική ομάδα του Ρουβίκωνα, έπειτα από καταγγελίες εργαζομένων στην Καθαριότητα, εναντίον του Προϊστάμενου του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου για απρεπείς, σεξιστικές και αντεργατικές συμπεριφορές.

Όπως ανέφεραν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, η καθημερινότητά τους μετατρέπεται σε συνεχή ταπείνωση: χλευασμοί, απειλές και χυδαία σχόλια για την εμφάνιση των γυναικών συναδέλφων, συνθέτουν ένα κλίμα εργασιακής τρομοκρατίας που προσβάλλει βάναυσα την αξιοπρέπεια και την ψυχολογία τους.

Σύμφωνα με ανάρτηση βίντεο και δημοσίευση στη σελίδα της ομάδας στο facebook, οι καταγγελίες για τον Προϊστάμενο Καθαριότητας, Ηλία Νέτσικα, και τον Διευθυντή Περιβάλλοντος, Άγγελο Αναστόπουλο, περιγράφουν μια καθημερινότητα γεμάτη απειλές, ύβρεις και παράνομες πρακτικές εις βάρος των εργαζομένων — από σεξιστικά σχόλια μέχρι «μαγειρεμένες» υπερωρίες. Κι ενώ η Δημοτική Αρχή τηρεί σιωπή εκκωφαντική, οι εργάτες αποφασίζουν να μιλήσουν, να οργανωθούν και να διεκδικήσουν το αυτονόητο: σεβασμό και αξιοπρεπείς συνθήκες δουλειάς.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση της Αναρχικής οργάνωσης:

«Ένα νοσηρό εργασιακό καθεστώς με όργια αυθαιρεσίας, εκφοβισμό, σεξιστικές παρενοχλήσεις και ύβρεις αντιμετωπίζουν οι εργάτες και οι εργάτριες Καθαριότητας στον Δήμο Παιανίας. Όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι, ο Προϊστάμενος Καθαριότητας, Νέτσικας Ηλίας, τους χλευάζει, τους ταπεινώνει και συχνά τους απειλεί, ενώ δεν παραλείπει να κάνει χυδαία σχόλια για την εξωτερική εμφάνιση των εργατριών.

«Μάζεψε την κ#λ@ρ@ σου», «είσαι βλάκας και αγράμματος», «είσαι άχρηστος», «σαν καλάσνικοφ είναι οπλισμένα», -σχόλιο για το στήθος εργάτριας-, «πώς το γλείφεις έτσι το παγωτό; το δαγκώνεις κιόλας;».

Αυτά είναι λίγα μόνο από τα πολλά παραδείγματα του εξευτελιστικού τρόπου που ο Νέτσικας μιλά και συμπεριφέρεται δημόσια, αλλά και κατ’ ιδίαν, προσβάλλοντας την αξιοπρέπεια των εργατριών και των εργατών.

Ο Νέτσικας δεν είναι όμως ο μόνος υπεύθυνος για αυτή την ανυπόφορη συνθήκη. Κάπως πιο ήπιο ως προς την εκφορά του λόγου, αλλά ίδιο επί της ουσίας, μοτίβο συμπεριφοράς ακολουθεί και ο Διευθυντής Περιβάλλοντος, Άγγελος Αναστόπουλος. Και οι δύο κάνουν συστηματικά κατάχρηση εξουσίας. Κόβουν τις δεδουλευμένες υπερωρίες από εργάτες, επειδή δεν τους συμπαθούν και τις προσθέτουν σε άλλους που ουδέποτε τις δούλεψαν.

Καθυστερούν για μήνες ή αρνούνται την πληρωμή δεδουλευμένων υπερωριών, ενώ κρατάνε στην Καθαριότητα εργαζόμενους που δουλεύουν σε γραφείο για να μην χάσουν το Επίδομα Ανθυγιεινής Εργασίας. Απειλούν εργάτες ότι δεν θα πάρουν άδεια με το πρόσχημα της έλλειψης προσωπικού, ενώ έχουν εγκαταστήσει Gps στα απορριμματοφόρα, προκειμένου να ασκούν έλεγχο και πίεση. Χρησιμοποιούν μάλιστα το Gps ως μέσο για την μέτρηση του χρόνου εργασίας, παρόλο που οι εργάτες χτυπάνε κανονικά κάρτα όταν φτάνουν στην Υπηρεσία. Καταφέρνουν όμως με διάφορα τερτίπια να τους κλέβουν από την νυχτερινή αμοιβή τους.

Υπάλληλοι και οι δύο, ο ένας εξ αυτών, ο Νέτσικας, εργάτης και ο ίδιος στο παρελθόν, νομίζουν πως επειδή πήραν λίγη εξουσία, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν εις βάρος των συναδέλφων τους. Η Δημοτική Αρχή, όχι μόνο γνωρίζει τι κάνουν – μιας καο πολλά από αυτά συμβαίνουν μέσα στα Γραφεία του Δήμου, και οι ίδιοι οι εργάτες έχουν κάνει πολλάκις αναφορές και παράπονα στον Δήμαρχο – αλλά τους καλύπτει κιόλας. Δεν μας κάνει εντύπωση. Πρόκειται άλλωστε για μια Δημοτική Αρχή που με την πολιτική της έχει δημιουργήσει ένα εξαντλητικό εργασιακό καθεστώς για τους εργαζόμενους.

Πρόσφατα, οι εργάτες στην Παιανία, έπειτα από έναν δύσκολο αλλά επίμονο αγώνα, κατάφεραν να πληρώνονται τις νυχτερινές βάρδιες κάθε μήνα και όχι όποτε καπνίσει του Αναστόπουλου, ενώ με τις παρεμβάσεις τους έβαλαν φρένο και στους δύο, Προϊστάμενο και Διευθυντή, που μοιράζουν τις υπερωρίες με βάση τις συμπάθειές τους. Ακόμη, κατάφεραν να παίρνουν κανονικά τα ρεπό που δικαιούνται – σταμάτησε δηλαδή η εκμετάλλευση του να εργάζονται έως και 12 ημέρες συνεχόμενα.

Πρόκειται για μια σημαντική νίκη, καθώς στους περισσότερους Δήμους οι εργάτες Καθαριότητας δουλεύουν έως και 15 με 20 ημέρες σερί, αφού, προκειμένου να αυξήσουν τον χαμηλό μισθό τους, δουλεύουν Κυριακές και αργίες.

Οι εργάτες και οι εργάτριες του Δήμου Παιανίας απαιτούν σεβασμό και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Είναι αναφαίρετο δικαίωμά τους. Κανένας προϊστάμενος, κανένα αφεντικό δεν έχει δικαίωμα να παραβιάζει τα εργατικά μας δικαιώματα, να προσβάλλει την αξιοπρέπειά μας ή να επιδίδεται σε παρεμβατικές και σεξιστικές συμπεριφορές.

Όσοι νομίζουν ότι με την εξουσία τους μπορούν να βασανίζουν τους εργάτες, θα παίρνουν πίσω αυτό που τους αξίζει.

Με τους εργάτες και τις εργάτριες του Δήμου Παιανίας και με κάθε εργαζόμενο άτομο που υφίσταται εργασιακές παραβιάσεις.

Η αλληλεγγύη είναι η δύναμή μας.

Ρουβίκωνας »