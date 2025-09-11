Χτύπησε σήμερα, για πρώτη φορά μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, το κουδούνι στα Σχολεία των Χανίων… όμως όχι για όλα τα παιδιά.

Ένα από αυτά είναι η μικρή Μέιμπελ Αργυρώ, η οποία έχει εγκεφαλική παράλυση και χρειάζεται βοήθεια για να μπορεί να μεταβεί στο σχολείο της και να παρακολουθήσει τα μαθήματά της.

Αυτό όμως, για ώρας είναι αδύνατον, καθώς με την πρώτη φάση Αναπληρωτών, στο σχολείο της μικρής δεν έχει τοποθετηθεί βοηθητικό προσωπικό, ώστε να μπορεί να βοηθάει την μικρή μαθήτρια για τις μετακινήσεις της εντός των χώρων του Σχολείου.

Έτσι, χωρίς την παρουσία βοηθητικού προσωπικού, η Μέιμπελ Αργυρώ είναι αναγκασμένη να μένει στο σπίτι, την ώρα που όλα τα υπόλοιπα παιδιά, παρακολουθούν μαθήματα, βγαίνουν στο προαύλιο, παίζουν και κοινωνικοποιούνται.

Μάλιστα, αντίστοιχο πρόβλημα είχε υπάρξει και πέρυσι, όταν η Καθηγήτρια έλαβε άδεια εγκυμοσύνης και η μητέρα της πήγαινε στο Σχολείο για να μπορέσει να βοηθήσει το παιδί της.

Η μικρή μαθήτρια, μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, στέλνει ένα μήνυμα προς την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει και δυσκολεύει όχι μόνο την καθημερινότητά της, αλλά της στερεί την πρόσβαση στο δικαίωμα της μάθησης.

«Κυρία Ζαχαράκη, πάλι δεν έχω βοηθό κι έχω πρόβλημα που δεν μπορώ να πάω Σχολείο», λέει στο μήνυμά της η μικρή μαθήτρια, ζητώντας το αυτονόητο.

Πηγή: zarpanews.gr