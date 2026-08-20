Στις φλόγες τυλίχθηκε την Πέμπτη (20/8) ένα ταξί που κινούνταν στην επαρχιακή οδό Κρανιδίου – Λυγουριού. Το περιστατικό σημειώθηκε στο τμήμα ανάμεσα στις περιοχές Φούρνοι και Δίδυμα της Ερμιονίδας, προκαλώντας αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες ξεκίνησαν αμέσως την επιχειρησιακή διαδικασία κατάσβεσης. Παρά τη σφοδρότητα της πυρκαγιάς που κατέστρεψε ολοσχερώς το όχημα, οι πυροσβέστες κατάφεραν να ανακόψουν την πορεία της, αποτρέποντας την εξάπλωσή της σε παρακείμενες αγροτικές εκτάσεις.

Από τη φωτιά δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός.

Το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής έχει αναλάβει τη διενέργεια προανάκρισης για να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.