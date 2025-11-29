Βίντεο ντοκουμέντο, καταγράφει την τρελή πορεία του πολυτελούς αυτοκινήτου, μάρκας Lamborghini, το οποίο οδηγούσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στην Αργυρούπολη, ο επιχειρηματίας Άγγελος Γιαννακόπουλος, ιδιοκτήτης της γνωστής αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο».

Ο επιχειρηματίας συνελήφθη από τους αστυνομικούς της Τροχαίας, μετά από μπλόκο, καθώς το ραντάρ κατέγραψε πως το όχημα έτρεχε με… 216 χιλιόμετρα την ώρα, τη στιγμή που το όριο στο συγκεκριμένο σημείο είναι μόλις 70 χιλιόμετρα.

Δείτε τη φωτογραφία στην οποία καταγράφεται η ιλιγγιώδης ταχύτητα των 216 χιλιομέτρων, με την οποία έτρεχε με την Lamborghini, ο επιχειρηματίας:

Σημειώνεται ότι οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει και τον συνέλαβαν, ενώ του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 1 χρόνο, όπως προβλέπει ο νέος ΚΟΚ.

Δείτε το βίντεο του MEGA που δείχνει την Lamborghini να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα, λίγο πριν συλληφθεί ο επιχειρηματίας:

Δείτε άλλο βίντεο με τα τεκμήρια που συνέλεξαν τα ραντάρ της Τροχαίας, με το κοντέρ της Lamborghini να πιάνει τα 216 χιλιόμετρα την ώρα:

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας είναι ξεκάθαρος. Ορίζει ότι σε περίπτωση 1ης υποτροπής, το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 4.000 ευρώ και διατάσσεται αφαίρεση άδειας για 2 έτη.

Στη 2η υποτροπή, αντίστοιχα, το πρόστιμο ανεβαίνει στα 8.000 ευρώ σε συνδυασμό με την αφαίρεση του διπλώματος για 4 χρόνια.

Πηγή: MEGA