Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που το αυτοκίνητο παρέσυρε τη 40χρονη στη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη (πρώην Λαγκαδά) το πρωί της Κυριακής 28/9.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσίευσε το ThessPost.gr, λίγο πριν τις 8 το πρωί, η άτυχη γυναίκα επιχειρεί να διασχίσει τον δρόμο, όταν το διερχόμενο αυτοκίνητο την χτυπάει και την ρίχνει αιμόφυρτη στο έδαφος.

Ο οδηγός παρέμεινε στο σημείο, και λίγη ώρα αργότερα κατέφθασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου και μετέφερε τη γυναίκα στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Η 40χρονη νοσηλεύεται στη ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση και φέρει πολλαπλά τραύματα με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.