Είχαν «πειράξει» τα μηχανήματα και αντί για 80% επιστροφή κερδών, έδιναν μόλις… 7%. Ακόμα όμως και τότε, «μηδένιζαν» τα δεδομένα ώστε κανείς να μην έχει την… τύχη με το μέρος του και να κερδίσει. Θέλοντας να «ψαρέψουν» παίκτες, δημιουργούσαν ψεύτικα jackpot. Έβαζαν ακόμα και υπαλλήλους να παίζουν, την στιγμή όμως που ήξεραν ότι θα κερδίσουν ώστε να παρασύρουν πελατεία και τέλος έδιναν «παραπλανητικά bonus, δωρεάν γύρους και εικονικά οφέλη, ώστε να παρατείνεται ο χρόνος συμμετοχής χωρίς ουσιαστικό κέρδος».

Αυτά ήταν μερικά από τα κόλπα που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για να εξαπατούν τους ανυποψίαστους παίκτες τυχερών ηλεκτρονικών παιχνιδιών τα οποία σύχναζαν στα καταστήματα τους ανά την Ελλάδα. «Συνελήφθησαν 36 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα 12 αρχηγικά, καθώς και 2 ακόμη άτομα, για τη συμμετοχή τους ως παίκτες σε τυχερά παίγνια. Σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος επιπλέον 100 ατόμων – μελών της εγκληματικής οργάνωσης, σχηματίσθηκε δικογραφία». Μια από τις δυσκολίες της επιχείρησης που οργάνωσε η Οικονομική Αστυνομία ήταν να καταφέρουν να μπουν στους «ναούς του τζόγου».

Μάλιστα, όπως φάνηκε και στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Αστυνομία, χρειάστηκε η βοήθεια της Πυροσβεστικής υπηρεσίας για να ανοίξουν τις βαριές σιδερένιες πόρτες καθώς χρησιμοποίησε σιδεροτροχό. Όπως αναφέρει και η σχετική ανακοίνωση, «τα μέλη της οργάνωσης:

• εγκαθιστούσαν παράνομα λογισμικά σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και παιγνιομηχανήματα,

• χρησιμοποιούσαν απομακρυσμένη πρόσβαση ώστε να ελέγχουν τα μηχανήματα εξ αποστάσεως,

• παρενέβαιναν στις ρυθμίσεις των συστημάτων χωρίς να αφήνουν ψηφιακά ίχνη,

• εισήγαγαν στη χώρα μη πιστοποιημένα παιγνιομηχανήματα που προσομοίαζαν με αυτά που υπάρχουν στα νόμιμα καζίνο,

• εγκατέστησαν παράνομο επίγειο δίκτυο τυχερών παιγνίων, παρακάμπτοντας το θεσμικό πλαίσιο, ενώ

• τοποθετούσαν συστήματα καμερών εντός και εκτός καταστημάτων, καταγράφοντας πολίτες χωρίς τη συγκατάθεσή τους».

Οι ρόλοι στο κύκλωμα

Τα αρχηγικά στελέχη – διαχειριστές πλατφορμών, ήταν υπεύθυνα για τη διαχείριση τουλάχιστον 12 μη αδειοδοτημένων διαδικτυακών πλατφορμών, την εισαγωγή και εγκατάσταση μη πιστοποιημένων παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT (Video Lottery Terminal), τον έλεγχο της πρόσβασης συνεργαζόμενων καταστημάτων στα συστήματα και τη λήψη προμηθειών ανάλογα με το επίπεδο πρόσβασης κάθε συνεργάτη.

Για να λειτουργεί το κύκλωμα είχε και τους κατάλληλους ανθρώπους. «Είχαν αναπτύξει δίκτυο συνεργατών, αποτελούμενο από τεχνικούς, εισπράκτορες και άτομα που αναλάμβαναν την προώθηση των παράνομων παιγνίων, κατανεμημένους σε επιμέρους ομάδες, οι οποίες λειτουργούσαν είτε αυτόνομα είτε σε ιεραρχική συνεργασία μεταξύ τους.

Οι τεχνικοί, με τη σειρά τους, αναλάμβαναν την εγκατάσταση παράνομων λογισμικών σε υπολογιστές και παιχνιδομηχανές, τη ρύθμιση συστημάτων μέσω ειδικών προγραμμάτων και φορητών μέσων αποθήκευσης και τη χρήση εφαρμογών απομακρυσμένης πρόσβασης για πλήρη έλεγχο των μηχανημάτων.

Οι «αφανείς» εκμεταλλευτές καταστημάτων είχαν την ευθύνη λειτουργίας αυτών, του ορισμού «μπροστινών» ιδιοκτητών για αποφυγή εντοπισμού, της πρόσληψης υπευθύνων διεξαγωγής παιγνίων και της προσέλκυσης παικτών μέσω συνεργατών.

Τέλος, οι υπεύθυνοι διεξαγωγής παιγνίων διαχειρίζονταν τη λειτουργία των μηχανημάτων, τις πληρωμές παικτών και την εφαρμογή παρεμβάσεων στα αποτελέσματα των παιχνιδιών».

Οι «επενδύσεις» των παράνομων κερδών

Πολύτιμο «εργαλείο» στα χέρια των στελεχών της Οικονομικής Αστυνομίας ήταν ένα συγκεκριμένο τμήμα των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ. Η Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης «που συνέβαλαν στον εντοπισμό κρυπτονομισμάτων και λοιπών οικονομικών στοιχείων, τα οποία αξιοποιήθηκαν για την περαιτέρω διερεύνηση και την εξάρθρωση της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης».

Όσον αφορά τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, το παράνομο όφελος των 16 εκατομμυρίων που είχαν, «τα επένδυαν σε αγορές ακινήτων, εταιρείες με νόμιμη δραστηριότητα, καθώς και σε εικονικά νομίσματα, ενώ παράλληλα προέβαιναν σε εξαγορά κερδισμένων δελτίων τυχερών παιγνίων, προκειμένου να προσδώσουν νομιμοφανή προέλευση σε χρηματικά ποσά».

Συνολικά, από τις έρευνες σε οικίες, εμπλεκόμενα καταστήματα, πρακτορεία, τραπεζικές θυρίδες, αποθηκευτικούς χώρους, καθώς και οχήματα, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

• 271.850 ευρώ,

• 905 δολάρια ΗΠΑ

• 60 λίρες Αγγλίας

• 2 κοσμήματα

• 4 αυτοκίνητα και -3- μοτοσυκλέτες,

• 250 ηλεκτρονικοί υπολογιστές (κεντρική μονάδα, οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι),

• 78 εξωτερικοί σκληροί δίσκοι και -77- φορητά μέσα αποθήκευσης δεδομένων (USB),

• 5 καταγραφικά και -13- ασύρματες κάμερες κλειστού κυκλώματος,

• 12 λαπτοπ και 3 tablet,

• 53 κινητά τηλέφωνα,

• 6 χρεωστικές κάρτες,

• 5 πυροβόλα όπλα και -1- πιστόλι ρέπλικα,

• 2 μαχαίρια,

• 5 γεμιστήρες και -176- φυσίγγια,

• 6 κροτίδες,

• 135 χαρτονομίσματα προφανώς πλαστά, καθώς και

• πλήθος σημειωματάριων και ιδιόχειρων σημειώσεων.

Επισημαίνεται ότι, το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ανέρχεται πάνω από 16 εκατομμύρια ευρώ.

Οι συλληφθέντες αργά το μεσημέρι οδηγήθηκαν με… πούλμαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

