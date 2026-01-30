Σκηνές που θυμίζουν αστυνομική ταινία εκτυλίχθηκαν το πρωί της Πέμπτης (29/1) στο λιμάνι του Ηρακλείου, με τους άνδρες των Ειδικών Δυνάμεων να κλείνουν τον δρόμο σε επιβατικό όχημα και με παρατεταμένα τα όπλα να το ακινητοποιούν.

Τα στελέχη του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, με αστραπιαίες κινήσεις κατέβηκαν από το όχημα, ακινητοποιώντας πρώτα τον 49χρονο, με βαρύ ποινικό παρελθόν, και στη συνέχεια τη σύντροφό του, που βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού.

Δείτε το βίντεο:

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 48χρονος και η 41χρονη το τελευταίο εξάμηνο είχαν «ανοίξει» συνολικά 14 σπίτια σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο και είχαν κλέψει διάφορα αντικείμενα αλλά και χρήματα, συνολικής αξίας άνω των 60.000 ευρώ.

Οι αστυνομικοί, αφού έφτασαν στα ίχνη τους διαπίστωσαν πως ετοιμάζονταν να ταξιδέψουν με πλοίο της γραμμής από το λιμάνι του Ηρακλείου με προορισμό τον Πειραιά.

Με τη συνεργασία του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, έστησαν μεγάλη επιχείρηση και κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το ζευγάρι, που επιχείρησε να επιβιβαστεί στο πλοίο με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο.

