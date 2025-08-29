Ιλιγγιώδη ταχύτητα είχε αναπτύξει η πολυτελής μαύρη Porsche, που τα ξημερώματα σήμερα (29/8) ενεπλάκη σε τροχαίο στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανιών, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό δύο ατόμων που επέβαιναν σε άλλο αυτοκίνητο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάζει η Voria μερικές εκατοντάδες μέτρα πριν από το σημείο του ατυχήματος, η Porsche, του οποίου η οδηγός ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ περνά με πολύ μεγάλη ταχύτητα κινούμενο προς Χαλκιδική.

Η μαύρη Porsche που περνά από το σημείο με ιλιγγιώδη ταχύτητα στο 20”

