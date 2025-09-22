Από ασφυξία επήλθε ο θάνατος της 59χρονης στη Θεσσαλονίκη, που δολοφονήθηκε από τα χέρια του ετεροθαλούς αδερφού της.

Όπως μεταδίδει το Thestival.gr, η νεκροψία – νεκροτομή στο άψυχο σώμα της άτυχης γυναίκας έδειξε ότι ο θάνατός της ήταν ασφυκτικός και γρήγορος.

Παράλληλα, από την εξέταση προκύπτει ότι το θύμα πάλεψε για να σωθεί, καθώς στη σορό βρέθηκαν σημάδια πάλης και αντίστασης.

«Θόλωσα»

Ο 50χρονος δράστης που ομολόγησε ότι έπνιξε με πλαστική σακούλα την 59χρονη, οδηγήθηκε χθες, Κυριακή (21.09.25) στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης, συνοδεία επτά αστυνομικών, όπου άκουσε τις κατηγορίες και ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την προσεχή Τετάρτη.

«Θόλωσα. Μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, επαναλαμβανόμενη, της αδερφής μου με έκανε να θολώσω και να χάσω τον αυτοέλεγχο. Είμαι συγκλονισμένος και συντετριμμένος με αυτό που έγινε. Τώρα αρχίζω να συνειδητοποιώ τι έχω κάνει» φέρεται να είπε στον εισαγγελέα.

Το βίντεο πριν το εγκεφαλικό και ο «αγαπημένος μου αδερφός»

Την ίδια ώρα, στο «φως» έρχεται ένα βίντεο που είχε αναρτήσει η ίδια η 59χρονη στα Social Media λίγες ώρες αφότου είχε πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, καθώς είχε υποστεί εγκεφαλικό.

Στο βίντεο αποκαλεί τον δολοφόνο της «αγαπημένο αδερφό», ενώ αναφέρεται σε κάποιους που «προσπάθησαν να την ”φάνε”».

«Όλα καλά. Πάλι καλά που πρόλαβα και έκανα διακοπές με την ψυχή μου… Ποτέ δεν είχαμε κάτι δεδομένο, την υγεία, την αγάπη, τους φίλους, τους συγγενείς… Οι καλοπροαίρετοι που με αγαπάτε πραγματικά, θα είμαι πάλι εδώ. Οι κακοπροαίρετοι να έχουν ευλογίες. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται», δήλωνε.

Σε άλλο σημείο ακούγεται να λέει: «Έτυχε να λείπει ο αγαπημένος μου αδερφός με την οικογένειά του στο εξωτερικό. Τους περιμένω αύριο το βράδυ».

Και κατέληγε: «Παρόλο που προσπαθησαν κάποιοι να με ’φάνε’, δεν θα γίνει το δικό τους, ελαφρύ ισχαιμικό»