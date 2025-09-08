Στο φως της δημοσιότητας ήρθαν δύο βίντεο ντοκουμέντα από τη δράση του 32χρονου που λήστευε κατ’ εξακολούθηση καταστήματα σε Καμίνια, Κορυδαλλό και Νίκαια.

Στα εν λόγω πλάνα καταγράφεται ο τρόπος που ο άνδρας αποσπούσε χρηματικά ποσά από τα ταμεία μαγαζιών. Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του το μεσημέρι της Τετάρτης, 3 Σεπτεμβρίου.

Δείτε τα βίντεο:

Πώς έφτασαν οι Αρχές στη σύλληψή του

Το πρωί της Τετάρτης, ο κατηγορούμενος εισήλθε σε κατάστημα στα Καμίνια και απειλώντας την υπάλληλο με μαχαίρι αφαίρεσε χρηματικό ποσό και διέφυγε.

Μετά το περιστατικό συστάθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών, οι οποίοι αφού εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του στην περιοχή κατάφεραν να τον βρουν και να τον ακινητοποιήσουν μετά από λίγες ώρες.

Στην κατοχή του 32χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι, καθώς και τα ρούχα που φορούσε όταν διέπραττε τις ληστείες.

Από την προανακριτική έρευνα των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος και ο συνεργός του, είχε διαπράξει ακόμα τέσσερις ληστείες σε καταστήματα τον τελευταίο μήνα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες της 3-9-2025 στα Καμίνια από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καμινίων – Νέου Φαλήρου της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, 32χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για ληστείες κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες της 3-9-2025, ο κατηγορούμενος εισήλθε σε κατάστημα στην περιοχή των Καμινίων και με την απειλή χρήσης μαχαιριού, αφαίρεσε από την υπάλληλο χρηματικό ποσό και διέφυγε.

Άμεσα συστάθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καμινίων – Νέου Φαλήρου σε συνεργασία την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, οι οποίοι μετά από εκτεταμένες αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή, εντόπισαν μεσημβρινές ώρες της 3-9-2025 και ακινητοποίησαν τον 32χρονο.

Στην κατοχή του 32χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι καθώς και ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάπραξη των ληστειών.

Από την προανακριτική έρευνα των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος, με τη συνδρομή έτερου ατόμου, είχε διαπράξει ακόμα -4- ληστείες σε βάρος υπαλλήλων καταστημάτων κατά τον τελευταίο μήνα σε Καμίνια, Κορυδαλλό και Νίκαια όπου αφαίρεσε χρηματικά ποσά.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».