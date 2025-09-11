Ένα βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, καταγράφει την ανατριχιαστική στιγμή που 59χρονος δράστης απειλεί και πυροβολεί έναν υπάλληλο καθαριότητας στο Γκύζη.

Το περιστατικό συνέβη τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025, και έγινε αιτία τρόμου για τους εργαζομένους και τους περαστικούς της περιοχής.

Ο δράστης φέρεται να εξοργίστηκε από τον θόρυβο του απορριμματοφόρου και αποφάσισε να δράσει με βία.

Στο βίντεο, φαίνεται ο υπάλληλος καθαριότητας να ανεβαίνει στο απορριμματοφόρο και να συνεχίζει το δρομολόγιό του.

Τότε, ο 59χρονος εμφανίζεται πίσω από ένα κόκκινο αυτοκίνητο, φωνάζοντας «Τώρα θα δείτε τι θα πάθετε», ενώ κρατάει το όπλο και σημαδεύει το θύμα του.

Ο δράστης προχωρά αργά και αποφασιστικά, ενώ για καλή τύχη του υπαλλήλου, το όπλο μπλοκάρει στην πρώτη απόπειρα. Παρά τη δυσλειτουργία του όπλου, ο δράστης δεν πτοείται, το επαναφορτώνει και πυροβολεί ξανά, χωρίς όμως να πετύχει το στόχο του.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο:

Μετά την αποτυχημένη απόπειρα, ο 59χρονος τράπηκε σε φυγή με το μηχανάκι του, οδηγώντας ανάποδα προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη.

Οι αρχές, μετά από έρευνα στο σπίτι του, εντόπισαν οπλοστάσιο, αποκαλύπτοντας την επικίνδυνη συμπεριφορά του.